“Somos como una familia”: unos 50 aprendices de paradista buscan ‘salvar’ los mercados del área de Barcelona

Los mostradores de pescado y las vitrinas de embutidos del área de Barcelona suenan a relevo. Los mercados municipales de Sant Cugat, Rubí y Ripollet acogen este curso diversas formaciones a nuevos profesionales, concretamente 45 aprendices de paradista, de los oficios de mercado: pescaderos, carniceros, charcutero.

Personas, como Solia Azimelec, en la mayoría de ocasiones mujeres y migrantes, que buscan en estos espacios una oportunidad laboral y, a la vez, la manera de mantener viva una tradición que se resiste a desaparecer. De hecho, el 82 % de las paradas operativas en los mercados de Barcelona están gestionadas por mujeres. Ella tiene 38 años y es originaria de Ucrania y este otoño se encuentra en el Mercat de Torreblanca de Sant Cugat observando con atención cómo se limpia un rodaballo.

Sant Cugat 30/09/2025 La Diputación de Barcelona hace formaciones para que jóvenes aprendan los oficios del mercado y conseguir paliar la falta de relevo generacional. Este martes es en Sant Cugat y se hacen formaciones de pescaderos, algo solicitado en los mercados catalanes

“Antes trabajaba en cocina, pero siempre quise aprender otras cosas. Me encanta la pescadería; es la primera vez que tengo contacto con el mercado y me fascina el ambiente”, explica. Vive en Mirasol desde hace 15 años y asegura que lo que más le motiva es “aprender sobre la calidad de los productos” y contribuir a que “la gente coma bien”. Defiende el producto local y de calidad de la ciudad, la proximidad y sobre todo "poder poner mi granito ed arenas para que no desaparezca esta comunidad".

Otro caso es el de Ariadna Jiménez. Con tan solo 20 años tiene claro su camino profresional: seguir los pasos de una vocación familiar. “Mi abuela tiene una parada de pollo en el mercado de Mirasol y la mujer de mi padre trabaja en Gràcia como charcutera. Siempre las he visto felices, muy en contacto con la gente. Me gusta esa cercanía”, cuenta. Para ella, formarse en el mercado es una oportunidad real de futuro: “Hay mucha demanda, y es un oficio que no quiero que se pierda”.

A unos kilómetros, en el Mercat municipal de Rubí, el ambiente es diferente pero la energía es la misma. Beatriz Elena Marín, originaria de Medellín, comparte la misma sensación. “Siempre quise hacer este curso. Estar en contacto con las personas, trabajar en grupo, aprender... Es un sueño hecho realidad”, confiesa mientras aprende a limpiar una pieza de pollo. Para Beatriz, esta formación no solo significa un empleo, sino “una fuente de esperanza”. “Nos motiva trabajar y aprender un oficio con futuro. Todo lo que tiene que ver con la carne y los embutidos me apasiona”, añade.

Rubí 7/10/2025 Jóvenes y mayores aprenden a hacer de paradistas, en este caso carnicería y charcutería, para no dejar morir los mercados municipales y paliar el efecto de falta de relevo generacional. - Beatriz Elena Marín, aprendiz.

A pocos metros, Elisabeth Jiménez, de Perú, repasa los cortes de cerdo junto a su formadora. Lleva seis años en Rubí y sueña con abrir su propio puesto en el mercado. “Tengo familiares en el mundo de la restauración y me animaron. Quiero empezar con algo pequeño y crecer. Este oficio tiene futuro y te permite conocer a mucha gente. Eso me llena”, cuenta. Desde el Ayuntamiento de Sant Cugat, el teniente de alcalde Bernat Picornell celebra que la iniciativa haya cogido fuerza: “Responde a dos objetivos: ofrecer relevo a los paradistas y crear empleo digno y de calidad para la gente del municipio. Los mercados son vida, y con esta formación aseguramos su continuidad”.

Rubí 7/10/2025 Jóvenes y mayores aprenden a hacer de paradistas, en este caso carnicería y charcutería, para no dejar morir los mercados municipales y paliar el efecto de falta de relevo generacional. - Elisabeth Jiménez, aprendiz.

"Es una red social de verdad"

La otra cara de la moneda es Mònica León, quien observa a las aprendices con orgullo. Es carnicera y charcutera de toda la vida. “De pequeña jugaba a ser carnicera y aquí hice realidad mi sueño”, dice con una mezcla de ternura y oficio. Lleva catorce años tras el mostrador del mercado de Rubí y conoce bien los retos del sector. “Falta relevo, y estas escuelas son la mejor manera de recuperarlo. No hay mucha gente que sepa cortar carne con conocimiento. Necesitamos más formación práctica y más visibilidad”, reclama.

Mónica León y Raquel Flórez, carniceras y charcuteras en el mercado municipal de Rubí

Para ella, el mercado sigue siendo “una red social de verdad”. “Aquí la gente se encuentra, se saluda, charla. Es lo que nos diferencia de un supermercado. No podemos perder esa esencia”, afirma León. Su compañera Raquel Flórez cree que la renovación también pasa por adaptar horarios: “Abrir algunas tardes nos daría acceso a un público más joven y trabajador. Ahora, los horarios matinales hacen que la mayoría de clientes sean jubilados”.

Una visión que comparte la diputada de Comercio de la Diputación de Barcelona, Olga Serra (ERC), impulsora del programa: “En la mayoría de mercados falta relevo generacional. No hay suficientes profesionales formados en oficios como la carnicería, la charcutería o la pescadería. Este programa da respuesta a una demanda real del territorio”. Serra recuerda que el año pasado la primera edición se realizó en Mataró y Manlleu y que el problema se repite: “Es una necesidad que detectamos desde los ayuntamientos. Si los supermercados forman a su personal, los mercados municipales también deben hacerlo”.