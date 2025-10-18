La espectacular feria de brujas a una hora de Barcelona: no te la puedes perder este fin de semana

Con Halloween a la vuelta de la esquina, son muchos los pueblos que aprovechan estas fechas para llenar sus calles de misterio y leyendas escalofriantes.

La llegada del otoño, con sus hojas caídas, los días más cortos y la niebla matinal, crea el escenario perfecto para dejar volar la imaginación y sumergirse en un ambiente propio de cuentos de terror.

Las tradiciones más antiguas se mezclan con las celebraciones modernas, dando lugar a un sinfín de propuestas que van desde rutas nocturnas y visitas teatralizadas hasta talleres y mercados temáticos.

En muchos municipios, estas jornadas se convierten en una auténtica experiencia, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de decoraciones espectaculares, música en directo, espectáculos y degustaciones gastronómicas inspiradas en el mundo de las brujas y los espíritus.

La feria de brujas

Y es que los planes son para todas las edades: desde actividades infantiles hasta pasajes del terror para los más valientes. Además, cada año son más los destinos que apuestan por combinar el turismo cultural con estas celebraciones, revalorizando su patrimonio histórico y sus leyendas locales.

Un buen ejemplo de ello es la Feria de Brujas de Lloret de Mar, una cita que, desde hace cuatro años, transforma el municipio en un auténtico escenario de fantasía.

El sábado 18 el municipio se viste de tonos oscuros para celebrar un día entero de brujería y esoterismo en un programa que comienza a las 10.00h de la mañana con el espectáculo 'Entre fuego y ceniza' y finaliza a las 20.00h con 'La danza de las Brujas’.

Música, danza y rituales

Es una escapada ideal para disfrutar con niños de un fin de semana diferente, con talleres, espectáculos, danzas y actividades participativas que transportan a pequeños y mayores a un universo mágico y lleno de simbolismo.

Durante todo el día, la música, las danzas rituales y los espectáculos inspirados en la magia antigua llenan las calles de un ambiente misterioso y cautivador.

Puntos de interés

Mercado de las Mujeres Sabias : Puestos de artesanía, velas, jabones, complementos y productos naturales.

: Puestos de artesanía, velas, jabones, complementos y productos naturales. Talleres para pequeños y mayores : Elaboración de amuletos, cosmética natural e iniciación a la magia de las plantas.

: Elaboración de amuletos, cosmética natural e iniciación a la magia de las plantas. Danzas y espectáculos rituales : Actuaciones temáticas que evocan la sabiduría y el espíritu de las brujas.

: Actuaciones temáticas que evocan la sabiduría y el espíritu de las brujas. Gastronomía y catas mágicas: Productos artesanos y dulces tradicionales inspirados en la naturaleza

Horario de las actividades