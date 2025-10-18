GRÁFICOS | La mitad de los barceloneses de 25 a 44 años nació en el extranjero

La población joven y en edad de trabajar que se ha instalado en Barcelona procedente del extranjero ha crecido en los últimos años. Así lo plasma la última Encuesta Sociodemográfica del ayuntamiento, que estima que más de la mitad de los barceloneses de 25 a 34 años llegaron a la ciudad hace menos de una década, como EL PERIÓDICO informó la semana pasada.

Zambulléndose en los datos, el sondeo traza una ciudad más internacionalizada y un perfil más mestizo en los vecinos de 25 a 44 años que el que dibujaba en 2017, a tenor de los resultados de la primera edición del mismo estudio municipal. Se aprecia tanto por el lugar de nacimiento, el tiempo que llevan en la capital, dónde residían antes de venir a la urbe y la nacionalidad que acreditan.

La encuesta sociodemográfica refleja que cerca de un tercio de la población de Barcelona ha nacido en otro país. Así lo declara el 28,9% de los entrevistados para el informe, un 7,4% más que en 2020 y un 11,9% más que en 2017.

La proporción de habitantes de la ciudad de origen foráneo es más elevado entre las franjas de edad de adultos jóvenes, en edad de trabajar y aún con décadas por delante antes de la jubilación. El análisis del consistorio calcula que los jóvenes de 25 a 34 años nacidos en el extranjero han pasado de ser el 33,8% de los vecinos de Barcelona en 2017 al 49,6% el año pasado. Entre las mujeres de dicha edad, el sondeo señala que más de la mitad son de otro país, el 52,3%.

En el segmento comprendido entre los 35 y los 44 años, el porcentaje de vecinos con raíces fuera de España ha crecido del 30,8% en 2017 al 48,8% en 2024. En ese tramo de edad, se estima que los hombres con pasaporte de otro país asentados en Barcelona son el 49,8%.

Ocho años atrás, el 65,4% de las personas que se habían mudado a Barcelona afirmaba haber vivido en otro municipio catalán o de otra comunidad autónoma antes de establecerse en la ciudad, mientras el 34% restante había residido fuera de España. La última encuesta revela un viraje notable: en 2024, el 50,8% de los inmigrantes consultados declaraba haberse trasladado desde el extranjero a Barcelona. Como lugar de origen, destacan Argentina (desde donde viajó el 7,2% de quienes traspasaron las fronteras), Colombia (6,5%), Venezuela (6,2%), Francia (5,2%), Perú (5,2%) e Italia (5%). El 47,3% restante migró sin salir de España.

De nuevo, el incremento de llegadas de nuevos vecinos provenientes de otras latitudes despunta ante todo en los indicadores bajos y medios de edad. Así, la tasa de menores de 16 años que se han desplazado del extranjero a Barcelona ha escalado del 60% al 77,4% desde 2017; en chicos y chicas de 16 a 24 años ha repuntado del 45,9% al 62,55% en el mismo período; ha ascendido del 47,7% al 64,35% entre las personas de 25 a 34 años y remonta del 47,7% al 64% entre los adultos de 35 a 44.

La media de los barceloneses que hace menos de una década que se han afincado en la capital ha subido de un 17% de los encuestados en 2017 a un 26% entre 2024 y 2025. Igual que en otros parámetros, la tónica es más pronunciada en la población activa.

El 21,9% de los jóvenes de 16 a 24 años consultados hace ocho años aseguraba que aún no habían cumplido 10 años de estancia en Barcelona; ahora lo afirma el 33,4%. El promedio con menos de una década de residencia en la capital entre los adultos de 25 a 34 años se ha alzado del 48,1% de 2017 al 59,75% de 2024. Y en mujeres y hombres de 35 a 44 años, trepa del 28% al 42,35%.

Al mismo tiempo que Barcelona se ha globalizado, la tendencia a vivir solo en la urbe se consolida en la ciudad. Según el sondeo, ya es la opción mayoritaria en Ciutat Vella, con un 40,48% domicilios con un único habitante, y en Les Corts, donde se estima un 32,63% de hogares unipersonales.

Aparte, el número de viviendas en que todos sus habitantes son extranjeros se ha duplicado en menos de una década. La tasa era del 7,3% en 2017 y aparece que es del 14,9% en el último balance.

En cuanto a renta, se proyecta que el 25,2% de los hogares de Barcelona que declaran ingresos más altos están habitados por personas de otras nacionalidades. Ocurre también con el 15,2% de las viviendas con emolumentos elevados, el 12,8% de las rentas medias, el 14,6% de las bajas y el 16,1% de las muy bajas.