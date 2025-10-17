Desde las 10:30 horas
Retrasos y transporte alternativo por carretera en la R1 por un nuevo arrollamiento entre Mataró y Sant Andreu de Llavaneres
Hace apenas nueve días hubo otro atropellamiento en el mismo tramo de la línea
Interrumpida la circulación en la R1 y RG1 de Rodalies entre Mataró y Arenys de Mar por un atropello
El arrollamiento de una persona entre Mataró y Sant Andreu de Llavaneres está afectando al servicio de las líneas R1 y RG1, ha informado Renfe.
Los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo habitual en su recorrido.
La afectación de la línea y la posibilidad de que se prolongue durante la mañana ha llevado a la operadora a habilitar un servicio por carretera entre las estaciones de Mataró y Arenys de Mar.
Hace solo nueve días, el 8 de octubre, ya se produjo otro atropello en el mismo tramo de la línea.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
- Confinados vecinos frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una fuga de gas en unas obras
- Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
- La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
- Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
- Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
- Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal
- Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre