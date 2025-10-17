Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde las 10:30 horas

Retrasos y transporte alternativo por carretera en la R1 por un nuevo arrollamiento entre Mataró y Sant Andreu de Llavaneres

Hace apenas nueve días hubo otro atropellamiento en el mismo tramo de la línea

Interrumpida la circulación en la R1 y RG1 de Rodalies entre Mataró y Arenys de Mar por un atropello

Tramo de la R1 de Rodalies en el Maresme antes de llegar a Arenys de Mar, donde aún es doble vía.

Tramo de la R1 de Rodalies en el Maresme antes de llegar a Arenys de Mar, donde aún es doble vía. / Manu Mitru

El arrollamiento de una persona entre Mataró y Sant Andreu de Llavaneres está afectando al servicio de las líneas R1 y RG1, ha informado Renfe.

Los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo habitual en su recorrido.

La afectación de la línea y la posibilidad de que se prolongue durante la mañana ha llevado a la operadora a habilitar un servicio por carretera entre las estaciones de Mataró y Arenys de Mar.

Hace solo nueve días, el 8 de octubre, ya se produjo otro atropello en el mismo tramo de la línea.

