Guardia Urbana y Ayuntamiento de L'Hospitalet acercan posturas en las negociaciones por un nuevo convenio

Tras la polémica vivida a principios del pasado mes de septiembre, el conflicto laboral en la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha empezado a atisbar una solución. Todavía no hay acuerdo, pero los sindicatos policiales y el gobierno municipal coinciden en señalar que lograron acercar posturas tras la reanudación de las negociaciones por un nuevo convenio este mismo jueves 16 de octubre. Ambas partes se han citado ahora para nuevas reuniones. En estos momentos, sobre la mesa hay una cita el próximo martes 21 de octubre y otra el jueves 23, dos días después.

Fuentes municipales se muestran optimistas de cara a la consecución de un acuerdo en los próximos días o semanas. Desde los sindicatos todavía creen que tardarán algo más de tiempo, pero confían también en poder cerrar la carpeta. Hace ya casi una década que las relaciones entre la Guardia Urbana y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat son tortuosas. En el pasado mandato, las protestas de la plantilla llegaron incluso a paralizar un Pleno municipal. Así, desde nueve años atrás, ambas partes tienen pendiente firmar un nuevo convenio. Por una parte, los sindicatos reclaman mejoras en las condiciones salariales y laborales del cuerpo. Por otra, el consistorio ha condicionado buena parte de las mismas a una bajada del absentismo laboral, que, tal y como reflejaba un informe interno, durante el pasado verano estuvo entre el 24% y el 35%.

El portavoz del sindicato SPL-CM, Juanjo Torán, afirma que, en la reunión de este jueves, dijeron al gobierno local que no presentarían ninguna propuesta a la plantilla que, como mínimo, no igualase la media de sueldo anual de los cuerpos policiales de los municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia de Barcelona. Algo que, según Torán se traduce en unos "2.000 y pico euros" brutos más anuales. Una cifra que, sin embargo, para los sindicatos debe quedar garantizada y no depender de ningún índice de absentismo. El propio Torán explicaba hace unas semanas que la oferta inicial del ejecutivo municipal incluía una mejora fija de unos 1.000 euros al año para toda la plantilla y otros 3.500 euros anuales sujetos a que el absentismo "no fuera mayor de 19 días al año", un número de días muy bajo según la opinión del líder sindical.

Así, el portavoz del sindicato SPL-CM comenta ahora que están abiertos a otras primas que estén sujetas al absentismo, pero siempre que se garantice esa equiparación de base que, insiste, sigue lejos de las de otras grandes ciudades de la provincia. Aun con ello, Torán apunta que, aunque se acerquen posturas, quedarán múltiples matices por tratar respecto a las condiciones y tempos de pago de los distintos pluses. La resolución de los conflictos con la Guardia Urbana es una de las principales carpetas que el alcalde David Quirós heredó junto con la vara de mando del consistorio cuando sucedió a Núria Marín en junio de 2024.

"Estamos buscando cómo fortalecer el ámbito de la Guardia Urbana. Los agentes deben trabajar en las calles con mejores condiciones, evidentemente", remarcó el alcalde en un acto celebrado la semana pasada en el que tildó la seguridad de "prioritaria" y avaló las preocupaciones de los 3.000 vecinos que salieron a la calle para pedir mejoras el pasado 1 de octubre. En declaraciones a este diario, Quirós asumió que la administración local tiene ante sí el gran reto del absentismo laboral entre sus policías y apuntó que el consistorio también debe a los agentes garantías de recursos y modernización "para que puedan realizar su trabajo con normalidad". Ahora, su ejecutivo busca dar un m a la plantilla de policía local, de modo que sus propuestas para un nuevo convenio se acerquen más a las demandas de los sindicatos.

El conflicto de los últimos meses

La colisión con la Guardia Urbana derivó, a principios de septiembre, en protestas de la plantilla del cuerpo de policía local, que dejó de apuntarse a horas extra como medida de presión para que el gobierno municipal cambiara su propuesta inicial. Una situación que dejó varios fines de semana casi sin patrullas de la Urbana y con la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana con refuerzos de los Mossos d'Esquadra. Los sindicatos dejaron a un lado la protesta el pasado 22 de septiembre a la espera de retomar las negociaciones. El ejecutivo local ya había advertido de que no se sentaría a hablar mientras el cuerpo mantuviera acciones de protesta.

El primer teniente de alcalde y responsable del área de Seguridad del consistorio hospitalense, Jesús Husillos, no quiso hablar entonces de una "huelga encubierta" y dijo que estudiarían "caso por caso" antes de tomar nuevas medidas. En cualquier caso, Husillos se aferró a esa falta de agentes para cubrir horas extras y al auge de las bajas para firmar un decreto con tal de garantizar el servicio policial y que fue también motivo de protesta de los sindicatos.

Por su parte, la oposición también aprieta a Quirós. Los portavoces del PP y ERC-EUiA, Sonia Esplugues y Jaume Graells, anunciaron hace un par de semanas que retomaban la petición de un Pleno extraordinario para que "el gobierno dé explicaciones públicas sobre la situación de inseguridad que sufre la ciudad". De hecho, ERC y PP ya habían convocado este Pleno extraordinario a raíz de las protestas de la policía local, pero el 30 de septiembre anunciaron que suspendían la petición para dar más margen a las negociaciones entre el ejecutivo local y la plantilla de Guardia Urbana.