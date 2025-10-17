Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclamación del Ayuntamiento

La Generalitat da luz verde a la ampliación del CAP de Ca n’Oriac en Sabadell

El Departament de Territori ha facilitado con esta aprobación el encaje urbanístico necesario para la extensión de este equipamiento sanitario

Críticas al nuevo modelo de concentración de pediatras de Catalunya: "Muchas familias se quedarán sin atención"

Instalaciones del Cap de la Concòrdia de Sabadell

Instalaciones del Cap de la Concòrdia de Sabadell / ACN

La Comisión Territorial de Urbanismo del Arc Metropolità de Barcelona ha dado luz verde de forma definitiva a la propuesta de modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación de Sabadell, un paso crucial para la futura ampliación del Centro de Atención Primaria (CAP) de Ca n’Oriac.

El acuerdo, que afecta al entorno del CAP situado en el paseo de Sant Bernat, 22, responde a una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sabadell. Su principal objetivo es modificar la calificación urbanística del terreno y aumentar las posibilidades de construcción en la parcela.

Esta adecuación urbanística se realiza en consonancia con las necesidades detalladas en el Plan funcional de ampliación del CAP, previamente aprobado por el Servei Català de Salut.

El Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha facilitado con esta aprobación el encaje urbanístico necesario para la extensión de este equipamiento sanitario, reconociendo la necesidad de aumentar su capacidad y la oportunidad de optimizar el espacio disponible. La decisión sienta las bases para que se puedan ejecutar las obras de ampliación del centro, un proyecto largamente esperado por los vecinos del barrio.

