Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona

Cómo trasladar un elefante o una jirafa disecados: empieza una gran mudanza para rehabilitar el Castell dels Tres Dragons

Casi 20.000 piezas relativas a animales vertebrados se trasladan a la sede del Fòrum y 1,5 millones de invertebrados se reubican dentro del inmueble del parque de la Ciutadella

Barcelona aprueba, al fin, la rehabilitación exterior del Castell dels Tres Dragons de la Ciutadella

El parque de la Ciutadella de Barcelona inicia una gran reforma en 11 de sus 14 hectáreas

Barcelona abrirá un acceso a la Ciutadella por la calle Wellington en primavera de 2027

El Castell dels Tres Dragons de Barcelona afronta una gran mudanza de piezas antes de su rehabilitación

El Castell dels Tres Dragons de Barcelona afronta una gran mudanza de piezas antes de su rehabilitación / Ayuntamiento de Barcelona

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La rehabilitación del Castell dels Tres Dragons de Barcelona arranca con un movimiento logístico de gran escala que libera el edificio que requieren las obras exteriores. El operativo se centra en dos acciones principales: el traslado de casi 20.000 especímenes de vertebrados a la sede del museo en el Fòrum y la reubicación interna de unos 1.500.000 ejemplares de invertebrados dentro del propio inmueble del parque de la Ciutadella, en áreas seguras y acondicionadas para la conservación. Algunas piezas son de grandes dimensiones, como un elefante, un oso, una jirafa o un avestruz disecados.

Según ha anunciado el ayuntamiento en una nota este jueves, el traslado se ha iniciado a principios de octubre y está previsto que dure tres meses. Cuenta con un equipo de 20 personas especializadas en manipulación y conservación de material científico. Los trabajos se desarrollan bajo supervisión técnica constante para asegurar la estabilidad de las piezas y la correcta gestión de cada colección.

Un elefante disecado, entre las piezas del Castell dels Tres Dragons que se trasladan al Fòrum por obras

Un elefante disecado, entre las piezas del Castell dels Tres Dragons que se trasladan al Fòrum por obras / Ayuntamiento de Barcelona

Esta fase previa permite iniciar la intervención sobre los elementos constructivos deteriorados por el desgaste acumulado y la falta de intervenciones preventivas, como fachadas y cubierta. El plan implica inventariado, acondicionamiento climático y rutas de transporte controladas. El objetivo es minimizar vibraciones, cambios bruscos de temperatura y exposición a la luz, garantizando la trazabilidad de cada pieza. Algunos ejemplares tendrán que pasar 15 días en congeladores auxiliares instalados en el exterior del Castell para garantizar la eliminación de posibles plagas y no contaminar el espacio de destino.

Calendario y usos futuros

El inicio de las obras de restauración del Castell dels Tres Dragons está previsto para el primer trimestre de 2026, tal como se aprobó en Comisión de Gobierno el pasado mes de marzo. Costarán 8 millones de euros. Esta planificación permitirá enlazar la mudanza con el inicio de las tareas de rehabilitación arquitectónica, de forma que no se interrumpa el calendario general del proyecto. Una vez finalice la reforma del exterior, empezaría la transformación del interior para ubicar aquí una cafetería-restaurante, potenciar el papel cultural y científico del Castell con salas para usos expositivos y educativos, un gran auditorio y una biblioteca especializada en ciencias.

En este contexto, el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Carles Lalueza, ha destacado que la transformación del Castell tiene que servir para convertirlo en un equipamiento “abierto al público, versátil, polivalente, patrimonial y con diferentes espacios que puedan mantener el carácter científico que siempre ha tenido el Castell”. Cerrado al público general desde 2011, hoy ahora solo estaba permitido el acceso al inmueble para la consulta científica de las colecciones de zoología y de geología que custodia.

El Castell dels Tres Dragons, referente del modernismo barcelonés, afronta así el primer hito visible de una reforma largamente esperada. Obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, fue inaugurado en 1888 como café-restaurante de la Exposición Universal y ha tenido diferentes usos científicos y culturales a lo largo de su historia. En los últimos años, su estado de conservación había generado preocupación entre entidades patrimoniales y científicas, que reclamaban una actuación urgente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
  2. Confinados vecinos frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una fuga de gas en unas obras
  3. Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
  4. La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
  5. Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
  6. Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
  7. Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal
  8. Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre

Guardia Urbana y Ayuntamiento de L'Hospitalet acercan posturas en las negociaciones por un nuevo convenio

Guardia Urbana y Ayuntamiento de L'Hospitalet acercan posturas en las negociaciones por un nuevo convenio

De las lluvias al calor: llega un nuevo 'veranillo' a Barcelona

De las lluvias al calor: llega un nuevo 'veranillo' a Barcelona

La Generalitat da luz verde a la ampliación del CAP de Ca n’Oriac en Sabadell

La Generalitat da luz verde a la ampliación del CAP de Ca n’Oriac en Sabadell

Cómo trasladar un elefante o una jirafa disecados: empieza una gran mudanza para rehabilitar el Castell dels Tres Dragons

Cómo trasladar un elefante o una jirafa disecados: empieza una gran mudanza para rehabilitar el Castell dels Tres Dragons

Estos flanes te harán temblar de gusto este finde en Barcelona

Estos flanes te harán temblar de gusto este finde en Barcelona

Retrasos y transporte alternativo por carretera en la R1 por un nuevo arrollamiento entre Mataró y Sant Andreu de Llavaneres

Retrasos y transporte alternativo por carretera en la R1 por un nuevo arrollamiento entre Mataró y Sant Andreu de Llavaneres

Aplazado el desalojo del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell mientras la Sindicatura de Greuges pide garantías

Aplazado el desalojo del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell mientras la Sindicatura de Greuges pide garantías

Cae en l'Hospitalet una banda de ladrones que asaltó nueve viviendas en un mes por toda Catalunya

Cae en l'Hospitalet una banda de ladrones que asaltó nueve viviendas en un mes por toda Catalunya