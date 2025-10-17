Cómo trasladar un elefante o una jirafa disecados: empieza una gran mudanza para rehabilitar el Castell dels Tres Dragons

La rehabilitación del Castell dels Tres Dragons de Barcelona arranca con un movimiento logístico de gran escala que libera el edificio que requieren las obras exteriores. El operativo se centra en dos acciones principales: el traslado de casi 20.000 especímenes de vertebrados a la sede del museo en el Fòrum y la reubicación interna de unos 1.500.000 ejemplares de invertebrados dentro del propio inmueble del parque de la Ciutadella, en áreas seguras y acondicionadas para la conservación. Algunas piezas son de grandes dimensiones, como un elefante, un oso, una jirafa o un avestruz disecados.

Según ha anunciado el ayuntamiento en una nota este jueves, el traslado se ha iniciado a principios de octubre y está previsto que dure tres meses. Cuenta con un equipo de 20 personas especializadas en manipulación y conservación de material científico. Los trabajos se desarrollan bajo supervisión técnica constante para asegurar la estabilidad de las piezas y la correcta gestión de cada colección.

Un elefante disecado, entre las piezas del Castell dels Tres Dragons que se trasladan al Fòrum por obras / Ayuntamiento de Barcelona

Esta fase previa permite iniciar la intervención sobre los elementos constructivos deteriorados por el desgaste acumulado y la falta de intervenciones preventivas, como fachadas y cubierta. El plan implica inventariado, acondicionamiento climático y rutas de transporte controladas. El objetivo es minimizar vibraciones, cambios bruscos de temperatura y exposición a la luz, garantizando la trazabilidad de cada pieza. Algunos ejemplares tendrán que pasar 15 días en congeladores auxiliares instalados en el exterior del Castell para garantizar la eliminación de posibles plagas y no contaminar el espacio de destino.

Calendario y usos futuros

El inicio de las obras de restauración del Castell dels Tres Dragons está previsto para el primer trimestre de 2026, tal como se aprobó en Comisión de Gobierno el pasado mes de marzo. Costarán 8 millones de euros. Esta planificación permitirá enlazar la mudanza con el inicio de las tareas de rehabilitación arquitectónica, de forma que no se interrumpa el calendario general del proyecto. Una vez finalice la reforma del exterior, empezaría la transformación del interior para ubicar aquí una cafetería-restaurante, potenciar el papel cultural y científico del Castell con salas para usos expositivos y educativos, un gran auditorio y una biblioteca especializada en ciencias.

En este contexto, el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Carles Lalueza, ha destacado que la transformación del Castell tiene que servir para convertirlo en un equipamiento “abierto al público, versátil, polivalente, patrimonial y con diferentes espacios que puedan mantener el carácter científico que siempre ha tenido el Castell”. Cerrado al público general desde 2011, hoy ahora solo estaba permitido el acceso al inmueble para la consulta científica de las colecciones de zoología y de geología que custodia.

El Castell dels Tres Dragons, referente del modernismo barcelonés, afronta así el primer hito visible de una reforma largamente esperada. Obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, fue inaugurado en 1888 como café-restaurante de la Exposición Universal y ha tenido diferentes usos científicos y culturales a lo largo de su historia. En los últimos años, su estado de conservación había generado preocupación entre entidades patrimoniales y científicas, que reclamaban una actuación urgente.