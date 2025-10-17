De las lluvias al calor: llega un nuevo 'veranillo' a Barcelona

Octubre está siendo un mes marcado por los contrastes: las temperaturas suaves y el sol de los últimos días mantienen la duda sobre cuándo hacer el cambio de armario, ya que las chaquetas y los jerséis aún se resisten a salir del ropero.

A pesar de los termómetros, que oscilan entre los 20ºC y 23ºC en general, las precipitaciones han sido las grandes protagonistas de estas últimas semanas.

En zonas como El Vendrell (Baix Penedès, Tarragona), durante la noche del jueves se han llegado a registrar hasta 40mm/m2 en tan solo media hora.

Avisos por lluvia

Además, se espera que las lluvias se extiendan a lo largo del viernes: hasta el mediodía, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de los chubascos en el litoral catalán desde el Montsià (Tarragona) hasta el Baix Empordà (Girona).

Durante la tarde, este aviso se extenderá a puntos del prelitoral y de la Catalunya central y ascenderá a naranja en las comarcas barcelonesas del Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental y en la Selva (Girona), donde se podrán formar tormentas fuertes.

Las máximas se situarán entre los 18ºC y 23ºC, mientras que las mínimas se moverán entre los 10ºC y 15ºC en conjunto.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Divendres 08:00 h a 20:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟠 3/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/weyQ3tqQnH — Meteocat (@meteocat) October 17, 2025

Repunte de las temperaturas

Las temperaturas seguirán en la misma línea durante el fin de semana, pero a partir del domingo experimentarán un repunte, que dará paso a un nuevo veranillo de otoño y que se extenderá durante toda la semana.

De hecho, los meteorólogos apuestan por una retirada del aire frío en altura para dar paso a un patrón de borrascas atlánticas acompañadas de vientos cálidos del suroeste que subirán las temperaturas.

De momento no se pueden saber con certeza los valores exactos de este nuevo ascenso térmico, pero en Barcelona podrían superarse los 25ºC y alcanzar los 29ºC en algunos barrios.

Si la tendencia no cambia, se espera una castañada sin frío y con temperaturas agradables a lo largo de la celebración.

Cada vez más frecuentes

Y es que en Barcelona ya no es extraño que el frío llegue en pleno noviembre: los datos del Observatori Fabra de la ciudad indica que, de los últimos 12 años, únicamente se han registrado menos de 10ºC antes del 15 de octubre en una ocasión: en septiembre de 2020.

Es más, los episodios de calor en otoño, que popularmente se conocen como veranillos, son cada vez más frecuentes e intensos a causa del cambio climático. En los últimos años, la persistencia de las altas temperaturas y la duración de estos periodos han aumentado de forma significativa.

Otoño más cálido

En concreto, la predicción estacional de la Aemet señala que "para septiembre-octubre-noviembre de 2025 hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España".

Según ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología, esta anomalía de temperaturas durante el otoño meteorológico se sentirá "de manera más acusada en el norte, este peninsular y Baleares".