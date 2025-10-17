Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang

El nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang, en el barrio de la Sagrera de Barcelona, está listo para estrenarse. Tras unas obras que se han alargado casi un año, la nueva zona verde se ha concluido más tarde de lo previsto y se ingaugura este sábado con una fiesta, ha informado betevé.

Las inmediaciones de la Torre del Fang han sufrido una notable degradación desde hace tiempo. La construcción está pegada a la futura estación del AVE y los asentamientos de barracas de personas sin hogar han abundado por el entorno. En mayo pasado, se desalojó a un grupo de familias que vivía en ese entorno. Además, vecinos de la zona se quejó por la proliferación de ratas en los alrededores meses atrás.

Zona de juegos infantiles preparados para la inauguración del nuevo parque en torno a la Torre del Fang, en Barcelona. / MANU MITRU

El nuevo parque se concibe como la entrada del futuro parque lineal que debe unir Sant Andreu con la Sagrera. Medirá cuatro kilómetros de largo y se extenderá por encima de las vías que confluyen con la gran estación, aún pendiente de que se concrete en qué fecha se culminará.

Las obras de la zona ajardinada de la Torre del Fang han costado en torno a un millón de euros. Con los trabajos, se han retirado unas antiguas instalaciones en desuso y ahora se despliegan parterres, tramos de suelo arenoso, árboles y vegetación, así como una zona con aparatos para hacer ejercicio físico y otros espacios para recreo. De este modo, se concluye la primera fase de reurbanización entre las calles Espronceda, Clot y Bac de Roda. Queda pendiente la rehabilitación de la Torre del Fang, una masía que algunos estudios datan en el siglo XII y cuyo futuros usos aún son desconocidos.