Un coche se precipita en la rambla del Carmel al salir de un parking marcha atrás

Un llamativo accidente sorprendió este jueves a los vecinos del barrio del Carmel de Barcelona poco antes de las tres del mediodía. Un coche que salía de un parking marcha atrás, en el lateral superior, a la altura de la calle Dante, se precipió a la calzada inferior y quedo colgado en vertical junto al muro que salva el desnivel.

El usuario de la red social X @MolinoRs ha difundido imágenes de este aparatoso suceso, que confirman a este diario fuentes municipales. Exigió movilizar a varios cuerpos de emergencias: dotaciones de los Bomberos de Barcelona, el Servei d'Emergències Mèdiques y la Guardia Urbana se desplazaron al Carmel para retirar el vehículo. La intervención obligó a cortar temporalmente varios carriles de circulación y generó una gran expectación, con vecinos y peatones parados en los alrededores para observar las maniobras.

Como se aprecia en las fotografías, el turismo de color blanco atravesó una de las características vallas amarillas de la rambla del Carmel. Afortunadamente el accidente no causó heridos, en gran medida porque no había ningún vehículo en ese punto de calzada cuando cayó el coche siniestrado. "El conductor salió por su propio pie", explica el consistorio.