En Barcelona
Un coche se precipita en la rambla del Carmel al salir de un parking marcha atrás
La laboriosa retirada del vehículo exigió cortar varios carriles de circulación y generó gran expectación vecinal
Un camión de la limpieza embarrancado en un agujero obliga a cortar la Via Laietana
VÍDEO | Vuelca un camión grúa en el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona
Un llamativo accidente sorprendió este jueves a los vecinos del barrio del Carmel de Barcelona poco antes de las tres del mediodía. Un coche que salía de un parking marcha atrás, en el lateral superior, a la altura de la calle Dante, se precipió a la calzada inferior y quedo colgado en vertical junto al muro que salva el desnivel.
El usuario de la red social X @MolinoRs ha difundido imágenes de este aparatoso suceso, que confirman a este diario fuentes municipales. Exigió movilizar a varios cuerpos de emergencias: dotaciones de los Bomberos de Barcelona, el Servei d'Emergències Mèdiques y la Guardia Urbana se desplazaron al Carmel para retirar el vehículo. La intervención obligó a cortar temporalmente varios carriles de circulación y generó una gran expectación, con vecinos y peatones parados en los alrededores para observar las maniobras.
Como se aprecia en las fotografías, el turismo de color blanco atravesó una de las características vallas amarillas de la rambla del Carmel. Afortunadamente el accidente no causó heridos, en gran medida porque no había ningún vehículo en ese punto de calzada cuando cayó el coche siniestrado. "El conductor salió por su propio pie", explica el consistorio.
- Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
- Confinados vecinos frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una fuga de gas en unas obras
- Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
- La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
- Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
- Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
- Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal
- Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre