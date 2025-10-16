Una veintena de desalojados por la fuga de gas de L'Hospitalet tardarán varios días en volver a casa: "No he dormido nada"

Una veintena de vecinos del barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) todavía tardarán varios días en poder regresar a sus casas después de ser desalojados este miércoles 15 de octubre por una gran fuga de gas originada en el cruce entre las calles Natzaret y Blas Fernández de Lirola. Los afectados, que han pasado la noche en casas de amigos y familiares se han arremolinado este jueves a primera hora de la mañana en las inmediaciones de su bloque a la espera de que los Bombers de la Generalitat les informaran sobre la situación de sus hogares y les dejaran entrar a buscar algunos enseres. Este miércoles por la noche, el cuerpo de emergencias confiaba en que estos vecinos pudieran regresar a sus pisos ya este mismo jueves, pero las previsiones finalmente no han sido tan favorables y estos deberán esperar algunos días más.

Los Bombers han explicado que la estructura del edificio no se ha visto afectada, pero sí ha quedado dañado el sistema eléctrico y algunas zonas comunes. Ante esto, se ha determinado que los vecinos todavía no pueden regresar, por lo que los Bombers han acompañado esta mañana a las diez familias afectada para recuperar algunas pertenencias, como medicamentos o ropa.La vuelta a casa está ahora condicionada por el tiempo que tarden las aseguradoreas del bloque y de los distintos pisos en ponerse de acuerdo y arreglar las deficiencias fruto de la deflagración. "Yo no he dormido nada. He pasado la noche en casa de un amigo y yo no tengo donde estar. En el tiempo que tarden en arreglar todo esto me tendrán que dar un alojamiento o tendré que ir pidiendo favores a mis amigos. Mi hermana vive muy lejos y aquí tenemos que estar cerca para gestionar todo el tema de seguros, llaves...", ha afirmado Ruth Peiró, una de las vecinas afectadas.

En declaraciones a los medios, Peiró ha explicado que ella estaba en su piso, en el ático, en el momento de la explosión. El incidente tuvo lugar a las 10.42 h de la mañana y casi 500 residentes de la zona quedaron afectados por los desalojos y confinamientos en la zona ante los altos niveles de gas detectados. La inmensa mayoría pudieron regresar a sus casas antes de la media noche, una vez los Bombers confirmaron mediciones negativas de gas en los respectivos pisos. "Ya hacía rato que olía mucho a gas y ya estaban aquí bomberos y policía. Lo que no me parece normal es que si ya estaban viendo esta fuga de gas tan grande no dijeran 'eh aquí hay peligro de explosión vamos a desalojar'. A mí no me afectó tanto porque estoy arriba, pero llega a haber una persona en el ascensor y está muerta. No hay ascensor. No hay portería", denuncia Peiró.

"Yo estaba tendiendo una lavadora y hacía mucho rato que olía a gas. Ya ves cochas de policía, bomberos y ambulancia... aquí pasa algo. Pero no me esperaba que iba a explotar. Cuando abrí la puerta de la casa vi que era toda la finca", ha dicho por su parte Judith Roig, otra vecina del bloque afectado. Enric del Peso, otro de los vecinos afectos también ha explicado que el y su familia han tenido que pasar la noche en casa de una amiga y que ahora esperan a que las aseguradoras del bloque y los respectivos pisos se pongan de acuerdo para solucionar las deficiencias que provocó la deflagración y poder volver.

Una inyección de gas durante horas

Enric Pous, jefe de Guardia de los Bombers de la Generalitat, explicaba este miércoles que la fuga se mantuvo activa durante mucho más tiempo de lo habitual y que se trataba de un canal de alta presión, lo que supuso una gran inyección de gas durante muchas horas a espacios como párkings subterráneos y viviendas cercanas. El mismo Pous ha explicado que la compañía se ha encontrado con muchas dificultades a la hora de localizar el punto exacto y cerrar el escape.

"Era una tubería de alta tensión y la broca de máquina que la ha perforado tapaba parcialmente su salida". La gran cantidad de gas inyectada desde el momento de la fuga ha provocado una evacuación "en caliente" y a confinar todo el resto del perímetro, así como hacer algo que no es tan habitual, que es "pedir a la compañía eléctrica que corte todo el suministro de prácticamente toda la zona afectada" con el objetivo de evitar males mayores. Pous ha dicho que no han sentido miedo, pero sí mucho "respeto" por la magnitud de gas vertido y acumulado en algunos puntos.

Toni Varela, dueño del restaurante Casa Varela, el local afectado por la deflagración, agradecía este miércoles el trabajo de los bomberos que, dijo, supuso que no hubiera daños personales. En el momento del suceso no ha habido nadie en el local, lo que evitó también daños personales. Aunque su local fue el origen del incidente, sí fue uno de los peores parados. Pese a ello, Varela incidió en que sus problemas se resumen en una serie de daños materiales a la espera de concretarse, pero que lo importante es "que el bloque esté bien, que la gente pueda volver a su casa a dormir". "Al final esto es un negocio; lo importante es que la gente pueda estar en sus casas y solucionar esto lo mejor posible", añadió.

Escuela afectada

Los Bombers revisaron también la escuela Prat de la Manta, que se desalojó este miércoles, y concluyeron que no hay presencia de gas ni afectaciones. Sin embargo, los alumnos de este centro están dando clase esta mañana en la biblioteca y en un centro cultural. En paralelo a todas estas tareas, se está realizando la reparación de la tubería donde se originó el escape de gas. Los Bomberos cuentan con un equipo de prevención mientras la compañía está llevando a cabo sus trabajos.