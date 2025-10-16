Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Votos iniciales

El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026 de Barcelona superarán su primer trámite con el apoyo de ERC y BComú

El gobierno de Collboni acepta las condiciones de los Comuns tras sellar un pacto con los republicanos

Collboni y ERC sellan un acuerdo para el presupuesto de 2026 en Barcelona

Collboni propone un presupuesto récord para 2026 de más de 4.000 millones

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un pleno.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un pleno. / Zowy Voeten / EPC

Judith Cutrona

Judith Cutrona

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026, propuestos por el gobierno de Jaume Collboni, superarán su primer trámite este jueves por la tarde con el apoyo de ERC y BComú. Así, el ejecutivo socialista afronta la aprobación inicial en la Comisión Extraordinaria que se celebrará a las 16 horas con la intención de abrir una nueva negociación con todos los grupos que permita lograr la aprobación definitiva en el pleno de noviembre.

Una vez presentada la propuesta del PSC la semana pasada, republicanos y Comuns pusieron sus condiciones encima de la mesa para poder apoyar las cuentas, que han sido aceptadas por el gobierno municipal. Este mismo miércoles selló un acuerdo presupuestario con ERC, centrado en la vivienda, el turismo y el catalán, y este jueves -tres horas antes de la comisión- ha comparecido la líder de BComú, Janet Sanz, para anunciar que su grupo votará a favor tras haberles aceptado sus condiciones.

El teniente de alcalde de Economia, Jordi Valls, y el portavoz de ERC, Jordi Castellana.

El teniente de alcalde de Economia, Jordi Valls, y el portavoz de ERC, Jordi Castellana. / Ayuntamiento de Barcelona

Los Comuns expusieron dos líneas rojas: aprobar el veto urbanístico para regular los alquileres de temporada y detener los desahucios en Vallcarca. Dos compromisos que han conseguido arrancar al ejecutivo local. Por un lado, Sanz ha explicado que ha acordado con el propio alcalde, Jaume Collboni, establecer una mesa de negociación entre los vecinos de Vallcarca y el ayuntamiento, capitaneada por el Síndic de Barcelona, David Bondia.

“Para nosotros es una muy buena noticia porque implica que se ponen a trabajar para intentar resolver las amenazas que hoy tienen en materia de vivienda”, ha expresado Sanz remarcando que ve “voluntad” por parte del gobierno municipal.

16/10/2025 AV.- BComú votará a favor de los Presupuestos 2026 para Barcelona del gobierno de Collboni. La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha avanzado este jueves que su grupo votará a favor del Presupuesto municipal para 2026 y las ordenanzas fiscales después de llegar a un acuerdo con el gobierno del alcalde Jaume Collboni. POLITICA

La líder de BComú, Janet Sanz, atiende a los medios para anunciar el sentido de su voto. / EUROPA PRESS / Europa Press

Alquileres de temporada

Por otro lado, también se ha reunido con la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y de este encuentro ha obtenido el compromiso de aprobar antes de que termine el año la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para regular los alquileres de temporada en la ciudad.

“Estos dos planteamientos hace que desde Barcelona podamos recuperar inicialmente la confianza con el gobierno y hoy daremos un voto favorable, pendiente de las negociaciones que ahora se tendrán que abrir”, ha afirmado.

El 'no' de Junts y PP

Por su parte, Junts ya anunció este miércoles que votará en contra al considerar unas cuentas demasiado “continuistas” y sin “voluntad de negociación”. Y el PP también lo hará, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
  2. Confinados vecinos frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una fuga de gas en unas obras
  3. Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
  4. La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
  5. Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
  6. Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
  7. Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal
  8. Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre

El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026 de Barcelona superarán su primer trámite con el apoyo de ERC y BComú

El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026 de Barcelona superarán su primer trámite con el apoyo de ERC y BComú

"Alcalde, la Modelo va demasiado lenta", el último mural de la pinacoteca de la prisión del Eixample

"Alcalde, la Modelo va demasiado lenta", el último mural de la pinacoteca de la prisión del Eixample

El Puto Ken, un consultor de 'start ups' y las mejores 'burgers' japonesas de Barcelona

El Puto Ken, un consultor de 'start ups' y las mejores 'burgers' japonesas de Barcelona

Barcelona garantiza que los atletas sigan en Can Dragó cuando el Europa se traslade en enero

Barcelona garantiza que los atletas sigan en Can Dragó cuando el Europa se traslade en enero

Una veintena de desalojados por la fuga de gas de L'Hospitalet tardarán días en volver a casa: "No he dormido nada"

Una veintena de desalojados por la fuga de gas de L'Hospitalet tardarán días en volver a casa: "No he dormido nada"

Barcelona renueva su 'marca' institucional con un diseño minimalista y controvertido

Barcelona renueva su 'marca' institucional con un diseño minimalista y controvertido

La pinacoteca de la cárcel Modelo

La pinacoteca de la cárcel Modelo

Nuevas obras en la ronda de Dalt a partir del lunes, ahora en el lado mar

Nuevas obras en la ronda de Dalt a partir del lunes, ahora en el lado mar