El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026 de Barcelona superarán su primer trámite con el apoyo de ERC y BComú

El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026, propuestos por el gobierno de Jaume Collboni, superarán su primer trámite este jueves por la tarde con el apoyo de ERC y BComú. Así, el ejecutivo socialista afronta la aprobación inicial en la Comisión Extraordinaria que se celebrará a las 16 horas con la intención de abrir una nueva negociación con todos los grupos que permita lograr la aprobación definitiva en el pleno de noviembre.

Una vez presentada la propuesta del PSC la semana pasada, republicanos y Comuns pusieron sus condiciones encima de la mesa para poder apoyar las cuentas, que han sido aceptadas por el gobierno municipal. Este mismo miércoles selló un acuerdo presupuestario con ERC, centrado en la vivienda, el turismo y el catalán, y este jueves -tres horas antes de la comisión- ha comparecido la líder de BComú, Janet Sanz, para anunciar que su grupo votará a favor tras haberles aceptado sus condiciones.

El teniente de alcalde de Economia, Jordi Valls, y el portavoz de ERC, Jordi Castellana. / Ayuntamiento de Barcelona

Los Comuns expusieron dos líneas rojas: aprobar el veto urbanístico para regular los alquileres de temporada y detener los desahucios en Vallcarca. Dos compromisos que han conseguido arrancar al ejecutivo local. Por un lado, Sanz ha explicado que ha acordado con el propio alcalde, Jaume Collboni, establecer una mesa de negociación entre los vecinos de Vallcarca y el ayuntamiento, capitaneada por el Síndic de Barcelona, David Bondia.

“Para nosotros es una muy buena noticia porque implica que se ponen a trabajar para intentar resolver las amenazas que hoy tienen en materia de vivienda”, ha expresado Sanz remarcando que ve “voluntad” por parte del gobierno municipal.

La líder de BComú, Janet Sanz, atiende a los medios para anunciar el sentido de su voto. / EUROPA PRESS / Europa Press

Alquileres de temporada

Por otro lado, también se ha reunido con la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, y de este encuentro ha obtenido el compromiso de aprobar antes de que termine el año la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para regular los alquileres de temporada en la ciudad.

“Estos dos planteamientos hace que desde Barcelona podamos recuperar inicialmente la confianza con el gobierno y hoy daremos un voto favorable, pendiente de las negociaciones que ahora se tendrán que abrir”, ha afirmado.

El 'no' de Junts y PP

Por su parte, Junts ya anunció este miércoles que votará en contra al considerar unas cuentas demasiado “continuistas” y sin “voluntad de negociación”. Y el PP también lo hará, según ha podido saber EL PERIÓDICO.