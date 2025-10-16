Las plazas de alojamiento turístico crecieron un 21,4% en L'Hospitalet en los últimos cinco años

El negocio de los alojamientos turísticos está en auge en L'Hospitalet de Llobregat. Tanto el número de plazas como el de propietarios de alojamientos no tradicionales ―que incluye distintas modalidades de alquiler vacacional (desde apartamentos y casas enteras hasta villas o barcos)― ha aumentado en el último lustro en la segunda ciudad de Catalunya.

Concretamente, la media anual de propietarios de este tipo de alojamientos se ha incrementado un 26,8%, pasando de 951 en 2019 a 1.207 en 2024 (los datos más actualizados, de agosto de 2025, sitúan la cifra en los 1.272). En lo que respecta a la media anual de plazas de alojamiento no tradicional, la ciudad ha experimentado un aumento del 21,4%, de los 3.324 de 2019 hasta los 3.926 de finales de 2024 (para agosto de este año la cifra ya alcanza, sin embargo, las 4.024 plazas).

Los datos están extraídos del informe 'Análisis de los Alojamientos no tradicionales en la Región de Barcelona', elaborado por el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona (LABturisme). El informe de la entidad supramunicipal analiza la oferta desde enero de 2019, y con periodicidad mensual, a partir de los anuncios publicados en las cuatro grandes plataformas de comercialización 'on line' de alojamientos turísticos: Airbnb, Booking, Vrbo y Tripadvisor.

Suspensión de nuevas licencias

Se da el hecho que este verano, el consistorio hospitalense aprobó la suspensión por un año de las licencias de apartamentos turísticos. Un veto que se suma al ya aprobado en noviembre de 2024 para nuevos pisos turísticos, hostales, pensiones y albergues de juventud. No obstante, hoteles, hoteles de apartamentos y residencias de estudiantes quedan fuera de esta regulación. Prueba de ello es la concesión, el pasado mes de septiembre, de licencias para construir tres nuevos hoteles de apartamentos en los barrios de Collblanc y la Torrassa, en la zona norte de la ciudad. Asimismo, en el Pleno del mes de julio se dio también luz verde a la construcción de dos nuevas residencias en el barrio de Collblanc, lo que suscitó polémica entre las entidades vecinales de la zona, que reclaman más vivienda accesible ante el auge de pisos turísticos, alquileres de temporada, residencias de estudiantes y hoteles.

También sucede en Badalona

Como ha explicado este diario, el crecimiento de la oferta de alojamientos también se da en Badalona. Según el mismo informe, la media anual de propietarios de este tipo de alojamientos ha aumentado un 40,4%, pasando de 318 en 2019 a 447 en 2024 (los datos más actualizados, de agosto de 2025, sitúan la cifra en los 441). En lo que respecta a la media anual de plazas de alojamiento no tradicional, la ciudad ha experimentado un aumento del 37,2%, de los 1.191 de 2019 hasta los 1.634 de finales de 2024 (para agosto de este año la cifra ya alcanza, sin embargo, las 1.658 plazas).

Efecto colateral de la regulación en Barcelona

En general, en las poblaciones más próximas a la capital catalana ha aumentado la oferta de plazas de alojamiento turístico desde 2019. Un incremento que se explica, en buena medida, por un plan hotelero muy restrictivo en el centro, la prohibición de nuevos apartamentos en toda la capital y por el anuncio del alcalde Jaume Collboni de derogar 10.000 licencias ya existentes.

La pandemia también tuvo su efecto en este sector. Mientras que entre 2020 y 2022 se produjo una caída de un 30% en el número de propiedades y del 32% en plazas, a partir de 2023 se observa una recuperación progresiva, que pese a todo sigue siendo todavía ligeramente inferior a los niveles prepandémicos. Así, en las comarcas de Barcelona (la provincia, sin contar con la capital catalana), el número de propiedades dedicadas a turismo vacacional ha disminuido un 9,2%, mientras que el de plazas disponibles se ha recortado en un 19,5%. El 45% de las propiedades ofertadas son apartamentos (suponen el 59,6% de las plazas disponibles), pero también destacan las casas (36,2% de las propiedades y 25% de las plazas) y las villas (8,4% de las propiedades y 4,2%). Tipologías como chalets, barcos, casas adosadas o de invitados, entre otros, suponen menos del 4% de la oferta.