Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

8º 'Acció Platges Met'

Las playas del área de Barcelona celebran un fin de semana de sensibilización ambiental

El objetivo es que los ciudadanos se conviertan en agentes activos en el cuidado de la biodiversidad de la zona

El Gobierno encuentra 1,4 billones de metros cúbicos de arena que podrían regenerar playas en Barcelona

Acció Platges Met

Acció Platges Met / Xavier Subias

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este fin de semana, 18 y 19 de octubre, se celebrará la 8a edición de la Acció Platges Met en los municipios del litoral metropolitano. La propuesta promueve la sensibilización y la educación ambiental sobre las playas como espacios naturales de vital importancia para el territorio. La jornada se enmarca en el 19º ciclo de actividades en los parques, playas y ríos metropolitanos y está organizada por el AMB en colaboración con las administraciones locales.

La cita tiene carácter lúdico, con diversas actividades de 11:30 a 13:30 h para todo tipo de públicos. Por ejemplo se harán plantaciones populares de borrón y otras plantas autóctonas en Castelldefels, El Prat de Llobregat y Sant Adrià de Besòs, además de la lectura de un cuento sobre el cambio climático en la playa del Bogatell y la observación de plancton en la Escuela del Mar de Badalona.

Entre los principales objetivos destaca promover que las personas se conviertan en agentes activos en el cuidado de espacios públicos llenos de biodiversidad. Además, el evento busca concienciar a la población sobre los retos del litoral, como la pérdida de biodiversidad o la presencia de microplásticos. También pretende fomentar el civismo en las playas y la comprensión del ecosistema propio de los arenales.

Noticias relacionadas y más

A través de las distintas actividades, el AMB quiere difundir entre la ciudadanía el proyecto BioPlatgesMet, que se centra en la protección de la biodiversidad de las playas metropolitanas mediante la cooperación ciudadana, como parte del proyecto europeo GUARDEN.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
  2. Confinados vecinos frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una fuga de gas en unas obras
  3. Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
  4. La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
  5. Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
  6. Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
  7. Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal
  8. Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre

Abiertas las inscripciones para una nueva edición de la carrera solidaria 'Ciutat de Cornellà'

Abiertas las inscripciones para una nueva edición de la carrera solidaria 'Ciutat de Cornellà'

Generalitat, CSIC y Astrazeneca se alían para mejorar la calidad del agua de la riera de Rubí con marismas artificiales

Generalitat, CSIC y Astrazeneca se alían para mejorar la calidad del agua de la riera de Rubí con marismas artificiales

Desalojados casi 500 vecinos y una escuela frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una gran fuga de gas en unas obras

Desalojados casi 500 vecinos y una escuela frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una gran fuga de gas en unas obras

Una veintena de desalojados por la fuga de gas de L'Hospitalet tardarán días en volver a casa: "No he dormido nada"

Una veintena de desalojados por la fuga de gas de L'Hospitalet tardarán días en volver a casa: "No he dormido nada"

Barcelona encenderá las luces de Navidad cinco días antes que el año pasado con un espectáculo “muy entrañable”

Barcelona encenderá las luces de Navidad cinco días antes que el año pasado con un espectáculo “muy entrañable”

El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026 de Barcelona superarán su primer trámite con el apoyo de ERC y BComú

El presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026 de Barcelona superarán su primer trámite con el apoyo de ERC y BComú

El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos

El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos

Las playas del área de Barcelona celebran un fin de semana de sensibilización ambiental

Las playas del área de Barcelona celebran un fin de semana de sensibilización ambiental