Las playas del área de Barcelona celebran un fin de semana de sensibilización ambiental

Este fin de semana, 18 y 19 de octubre, se celebrará la 8a edición de la Acció Platges Met en los municipios del litoral metropolitano. La propuesta promueve la sensibilización y la educación ambiental sobre las playas como espacios naturales de vital importancia para el territorio. La jornada se enmarca en el 19º ciclo de actividades en los parques, playas y ríos metropolitanos y está organizada por el AMB en colaboración con las administraciones locales.

La cita tiene carácter lúdico, con diversas actividades de 11:30 a 13:30 h para todo tipo de públicos. Por ejemplo se harán plantaciones populares de borrón y otras plantas autóctonas en Castelldefels, El Prat de Llobregat y Sant Adrià de Besòs, además de la lectura de un cuento sobre el cambio climático en la playa del Bogatell y la observación de plancton en la Escuela del Mar de Badalona.

Entre los principales objetivos destaca promover que las personas se conviertan en agentes activos en el cuidado de espacios públicos llenos de biodiversidad. Además, el evento busca concienciar a la población sobre los retos del litoral, como la pérdida de biodiversidad o la presencia de microplásticos. También pretende fomentar el civismo en las playas y la comprensión del ecosistema propio de los arenales.

A través de las distintas actividades, el AMB quiere difundir entre la ciudadanía el proyecto BioPlatgesMet, que se centra en la protección de la biodiversidad de las playas metropolitanas mediante la cooperación ciudadana, como parte del proyecto europeo GUARDEN.