Nuevas obras en la ronda de Dalt a partir del lunes, ahora en el lado mar

El próximo lunes 20 de octubre comenzará una nueva fase de las obras de cobertura de la Ronda de Dalt entre la avenida de Vallcarca y el IES Vall d'Hebron. En concreto, se construirán las zonas de emergencia del lado mar. Las obras implicarán ocupaciones en el lateral del lado mar del paseo del Vall d'Hebron, con importantes afectaciones a la circulación en el barrio de la Teixonera. Estos trabajos se realizan después de que la pasada primavera se completaran las salidas de emergencia de la banda montaña, y después de haber realizado los desvíos de servicios y la apertura de las puertas de acceso a las salidas de emergencia de la banda mar, que se han realizado este verano. La previsión es que estas obras acaben en la primavera del 2026.

El objetivo principal de las nuevas actuaciones es la generación de los recintos de las mismas salidas de emergencia. Los primeros trabajos serán la cimentación y estructura del recinto, para dar paso, después, a la excavación y achique del terreno. Junto a la salida más cercana a la calle Arenys también se construirá la sala técnica con la que contará la Ronda de Dalt en el futuro, una vez completada la cobertura entre la avenida Vallcarca y el Instituto Vall d'Hebron. Por este motivo, en la superficie también se levantará un edículo para permitir el acceso a esta instalación.

Cambios de sentido, cortes y desvíos

En cuanto a las afectaciones concretas a la movilidad, la principal es la reducción de carriles del lateral mar del paseo de Vall d'Hebron, entre la avenida Vallcarca y la de Jordà, con sólo un carril. También se cortará la rotonda de la confluencia de la calle Arenys con el paseo de Vall d'Hebron. Esto impedirá el cambio de sentido del paseo del Vall d'Hebron en este punto, que deberá hacerse o bien por la rotonda de la calle de Jericó o por la avenida de Jordà, con la excepción del bus H2.

Para facilitar los itinerarios en el interior del barrio de la Teixonera hacia el paseo del Vall d'Hebron y la Ronda de Dalt, a partir del lunes se cambiará de sentido la calle de Plutó, entre la calle de Arenys y la plaza de Isop. En cuanto a los vehículos que lleguen al paseo del Vall d'Hebron por la calle Arenys sólo podrán girar hacia el vial lateral en sentido Llobregat del lado mar del paseo, vial que conduce hacia la calle General Mendoza. Desde éste y a continuación por la calle de Veciana, los vehículos se podrán incorporar al paseo del Vall d'Hebron en sentido Besòs. Por otra parte, el acceso al paseo del Vall d'Hebron en sentido Llobregat desde la calle Arenys quedará cortado.

Además, se verán afectadas las líneas de bus 19, 119 y H2, pero se han tomado medidas para reducir las afectaciones. Para mantener las paradas y terminales de bus en el mismo ámbito en el lado mar del paseo de Vall d'Hebron, se reubicarán y reagruparán y se habilitará un segundo carril de circulación pasado la calle de Arenys para facilitar el paro de los autobuses en sus paradas.

Objetivo: finalización en 2027

La cobertura de este tramo de la Ronda de Dalt entre la avenida de Vallcarca y el Instituto Vall d'Hebron dará continuidad a la cubierta ya ejecutada entre el Mercado del Vall d'Hebron y el instituto. Se trata de una longitud de 340 metros, que se sumarán a los 200 ya cubiertos, y que generarán una nueva superficie para uso ciudadano y verde en beneficio especialmente de los vecinos de Sant Genís dels Agudells y la Teixonera. Está previsto que el conjunto de las obras de cobertura –estructura más instalaciones– acaben en verano de 2027.

Las obras de estructura de la fase actual tendrán una inversión de unos 12 millones de euros y esto habrá que sumarle el coste de la cobertura, las instalaciones y acabados del túnel, que se iniciarán también este otoño y que tendrán una inversión de unos 20 millones de euros.