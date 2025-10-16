La nueva concesión de agua del área de Barcelona exigirá inversiones de 170 millones en ocho municipios

Los trabajos previos para licitar la nueva concesión del servicio de suministro de agua de ocho ciudades del área de Barcelona han alcanzado su fase final. El último trámite administrativo ha sido la aprobación definitiva del estudio de viabilidad de la concesión, al que se dio luz verde por la siempre discreta vía de urgencia en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) del pasado 30 de septiembre.

El informe, al que ha accedido EL PERIÓDICO, estipula la exigencia de que el futuro concesionario deberá invertir 168,6 millones de euros en la infraestructura hidráulica de los ocho municipios que salen a concurso: Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Tiana, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei y Ripollet. La cuantía total con la cual se prevé licitar la concesión es de 800 millones de euros para 25 años. Aunque aún no se ha abierto formalmente el concurso público, se prevé que acudan a la puja los grandes operadores del sector del agua en España, como el grupo Agbar (Veolia); Aqualia (FCC), Acciona, Sacyr o Global Omnium (Aguas de Valencia). Tal y como avanzó este diario, la empresa mixta Aigües de Barcelona, titular del servicio en Barcelona y otras 22 ciudades, no podrá concurrir a la licitación por motivos jurídicos de contratación pública.

Las inversiones representarán un soplo de aire fresco para ciudades lastradas por contratas caducadas años atrás y en situación de excepcional transitoriedad. Sin ir más lejos, Cervelló, Sant Cugat y Tiana prorrogaron su contrato con Sorea (Agbar) en diciembre del 2020, diciembre del 2022 y mayo del 2023, respectivamente. Sant Andreu de la Barca y Molins de Rei, por su parte, prorrogaron la contrata con Aqualia (FCC) en febrero y mayo del 2023, respectivamente. Y luego hay casos flagrantes como Corbera de llobregat, que va por la séptima prórroga contractual de un acuerdo suscrito con la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) en 1989.

Mención aparte merece el caso de La Palma de Cervelló, pequeño municipio de 3.000 habitantes ubicado en las montañas del Ordal. En mayo de 2022 acometió una prórroga del contrato suscrito en 2009 con Aigües de Catalunya, filial del grupo valenciano Global Omnium. Con la singularidad de que ese acuerdo fue declarado nulo judicialmente en 2016, hecho por el cual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tumbó este pasado verano los incrementos tarifarios del agua en el municipio. "Estamos completamente en falso", lamentó la alcaldesa Anna Pascual en conversaciones con este diario. La edil confía en que la nueva concesión metropolitana ponga fin al particular vía crucis hídrico de la localidad.

Las mejoras de la red de abastecimiento de agua a las cuales se dedicarán las inversiones constan de nuevos depósitos de regulación de agua potable. O nuevas estaciones de bombeo con más potencia para un caudal más elevado. O nuevas conducciones en la vía pública para mejorar la explotación de la red de abastecimiento que incorporan nuevos puntos de conexión con ciudades vecinas. O nuevas instalaciones para controlar el caudal o para desinfectar y controlar el cloro. Además de renovar la red ya existente, como por ejemplo la sustitución de los equipos eléctricos en las estaciones de bombeo o de los equipos de desinfección de cloro.

En cuanto a la distribución de las inversiones, Sant Cugat se llevará la mayor parte. La ciudad vallesana será destinataria de 78,7 millones. Corbera de Llobregat recibirá 26,4 millones. Molins de Rei, 16,9 millones. Ripollet, 15 millones. Cervelló, 12,5 millones. Sant Andreu de la Barca, 11,3 millones. Tiana, 4,4 millones. Y La Palma de Cervelló, otros 3,2 millones. Sumados todos ellos arrojan la cuantía total de 168,6 millones de inversiones durante los 25 años que durará la concesión.

Choque entre AMB y Aigües de Barcelona por la concesión

Esta nueva concesión de agua implicará que en el perímetro del AMB convivan tres modelos de gestión: el de la empresa mixta Aigües de Barcelona —integrada por el Grupo Agbar (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%)—; el de las empresas municipales que perviven (Aigües de Barberà, en Barberà del Vallès; Aigües de Sabadell, en Bellaterra; Aigües de Castellbisbal, en Castellbisbal, también participada por el AMB; y Aigües del Prat, en El Prat de Llobregat); y el del futuro concesionario para las ocho ciudades mencionadas. De todos estos servicios, sólo los de Barberà y El Prat se consideran de gestión directa, es decir, que son los ayuntamientos los que asumen íntegramente el servicio. El resto son de gestión indirecta a través de sociedades cuyo capital no es 100% público.

La forma de gestión vía concesión, de hecho, ya supuso un choque entre AMB y Aigües de Barcelona. Tal y como avanzó este diario, la empresa advirtió a la administración de "vulnerar" su acuerdo si no le adjudicaba directamente el contrato. "Cualquier decisión contraria a adjudicar a Aigües de Barcelona" los suministros de agua de las ocho ciudades "supondría una vulneración" de los acuerdos entre la empresa y el AMB, rezaba el documento de alegaciones de Aigües de Barcelona.

La respuesta del AMB es contundente: "No existe ningún precepto que limite la capacidad del AMB de escoger, entre las formas y modalidades de gestión disponibles, la que considere más adecuada para la prestación del concreto servicio en los ocho municipios". Es por ello que la administración supramunicipal ratifica el lanzamiento de la concesión y desestima las alegaciones de Aigües de Barcelona, cuyo capital comparte con Agbar y Criteria. "No se desprende la obligación jurídica de establecer un único gestor indirecto" para el suministro del agua en el área de Barcelona, rubrica el ente liderado por el socialista Antonio Balmón en calidad de vicepresidente ejecutivo.