Juan Milián, portavoz del PP en Barcelona, renunciará a su acta de concejal este octubre

El actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Juan Milián, renunciará a su acta de concejal en el pleno de este octubre tras decidir ser senador autonómico. Así, la sesión plenaria del próximo día 31 será su último servicio como regidor popular. Lo ha comunicado él mismo durante el debate de la comisión extraordinaria de este jueves para la aprobación inicial de los presupuestos y ordenanzas de 2026.

Según ha informado el PP en un comunicado, entrará como nuevo concejal Antonio Verdera, actual conseller en el distrito de Sant Martí. En el mandato anterior fue conseller en Sarrià-Sant Gervasi. Es graduado en Gestión Comercial y Marketing, y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la comunicación y la publicidad en empresas nacionales y multinacionales.

Está por ver todavía, apuntan fuentes populares a EL PERIÓDICO, quién será el nuevo portavoz una vez se marche Milián. En el mismo comunicado, el grupo municipal subraya que la voluntad del líder de la formación, Daniel Sirera, es que sus concejales “se dediquen en exclusiva” a Barcelona. “Cuando un partido está en crecimiento, esa dedicación debe ser absoluta”, sostiene. Por ese motivo, tanto la exconcejal Ángeles Esteller en su momento, como Milián ahora, dejan el acta de concejal “para dar paso a nuevas incorporaciones”.

“Tanto Milián como Esteller seguirán vinculados al proyecto municipal del PP de Barcelona”, formando parte de la comisión institucional que Sirera impulsó el pasado mes de septiembre y que agrupa a todos los cargos públicos del PP que militan en la capital catalana.