Generalitat, CSIC y Astrazeneca se alían para mejorar la calidad del agua de la riera de Rubí con marismas artificiales.

La Agència Catalana de l'Aigüa (ACA), el Consejo Comarcal de El Baix Llobregat, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la compañía farmacéutica AstraZeneca han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de "mejorar la calidad de la riera de Rubí" (Vallès Occidental) mediante el desarrollo de "soluciones basadas en la naturaleza". La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicado que se instalará un sistema de depuración natural con marismas artificiales, una solución basada en la naturaleza para aumentar los recursos hídricos y afrontar mejor los episodios de sequía. “Las actuaciones del ciclo del agua deben buscar el equilibrio entre el abastecimiento, el saneamiento y el medio, porque la calidad del recurso es tan importante como la cantidad”, ha añadido Paneque.

"El hecho de que se implementen soluciones tan innovadoras y se apliquen técnicas tan originales nos hace estar expectantes por sus resultados, a la vez que damos una imagen diferente a esta riera, puesto que representará una mejora del paisaje con la creación de un espacio verde que se podrá visitar”, ha afirmado por su parte la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez.

En un comunicado, las distintas entidades que firman el acuerdo explican que impulsarán iniciativas conjuntas para mejorar la calidad y la disponibilidad de las aguas que emanan de la depuradora de Rubí, así como para "favorecer la recuperación de hábitats, la biodiversidad y la mejora paisajística del entorno". Asimismo, en el marco del acuerdo, se contempla la evaluación del impacto y la viabilidad de las actuaciones que se lleven a cabo, con el objetivo de generar el conocimiento científico necesario —gracias a la colaboración con el CSIC— para poder exportar esta experiencia a otros entornos, tanto a nivel nacional como internacional, y fomentar la concienciación medioambiental.

En este sentido, y en el marco de la Water Resilience Strategy aprobada por la Comisión Europea el pasado mes de junio, la ACA presentó esta iniciativa ante representantes de la Comisión Europea (CE), el Comité Europeo de las Regiones (CDR), el Comité Económico y Social Europeo (CES) y varios miembros del Parlamento Europeo como ejemplo de buena práctica. El proyecto fue calificado como “especialmente relevante para su aplicación en entornos industriales”, reforzando su potencial de escalabilidad y su valor estratégico más allá del ámbito local.

Además, Marta Moreno, directora de Asuntos Públicos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, ha señalado que “la conexión entre la salud de las personas y la del planeta es más palpable que nunca, y desde los gobiernos y organizaciones tenemos la responsabilidad no solo de reducir nuestra huella, sino de ser agentes activos de cambio para contribuir a la creación de un entorno más saludable".

Mejora de la calidad de la riera de Rubí

EL texto expone también que, en los últimos años, se han llevado a cabo distintas actuaciones en la depuradora de Rubí para mejorar su tratamiento y adecuar la capacidad a las necesidades de saneamiento actuales y futuras. A finales de 2023 se puso en servicio la ampliación de la depuradora, con una inversión de 7,1 millones de euros y una capacidad de tratar 27.000 metros cúbicos al día. "Además de esta ampliación de capacidad, la planta dispone de tecnologías avanzadas (sistema Anammox), que mejora de manera considerable la calidad del agua tratada", sigue el comunicado.

El Govern de la Generalitat de Catalunya prevé aportar de cara a 2025 el agua de la riera de Rubí hasta el río Llobregat, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de agua en caso de que la sequía se agrave.