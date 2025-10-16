La escuela desalojada por el escape de gas de L'Hospitalet recibe el 'ok' de Bombers para volver a las aulas

La explosión de este miércoles 15 de octubre en un edificio del barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y la fuga de gas masiva que la originó supusieron, además del desalojo y confinamiento de cerca de 500 vecinos de la zona, la evacuación de la escuela Prat de la Manta, anexa a los terrenos donde una empresa de construcción perforó una cañería de alta presión de gas y provocó un gran escape. El Ayuntamiento de L'Hospitalet ha explicado que, este jueves, los alumnos del centro reciben clase con normalidad, reubicados en el centro cultural de Santa Eulàlia y en la Biblioteca Plaza Europa.

Con todo, los Bombers ya han inspeccionado la escuela y han concluido que no hay presencia de gas ni afectaciones. Joan Enric Martí, subjefe de guardia de Bombers, ha explicado esta mañana que todavía quedaba algo de gas acumulado en las alcantarillas de las calles Natzaret y Josep, cercanas o contiguas al centro, pero que era residual y "fuera de los límites inflamables". A su vez, se está haciendo la reparación de la tubería donde se originó el escape de gas. En cualquier caso, los Bombers han dado el 'ok' y fuentes municipales confirman que los alumnos volverán a sus aulas habituales este viernes 16 de octubre. En caso de que hubiese habido nuevas complicaciones, el consistorio mantendría el 'plan b' con clases en el centro cultural de Santa Eulàlia y en la biblioteca Plaza Europa.

Enric Pous, jefe de Guardia de los Bombers de la Generalitat, explicaba este miércoles que la fuga se mantuvo activa durante mucho más tiempo de lo habitual y que se trataba de un canal de alta presión, lo que supuso una gran inyección de gas durante muchas horas a espacios como párkings subterráneos y viviendas cercanas. El escape de gas tuvo lugar en unas obras frente al centro comercial Gran Via 2 y provocó una explosión en un restaurante y un edificio ubicado a pocos metros. El mismo Pous explicó que la compañía se encontró con muchas dificultades a la hora de localizar el punto exacto y cerrar el escape.

Así, menos suerte que la escuela han tenido los inquilinos del número 82 de la calle Blas Fernández Lirola, que ya esta pasada noche han tenido que pasar la noche fuera de sus casas y todavía no saben qué día podrán volver. Los Bombers de la Generalitat han explicado que la estructura del edificio no se ha visto afectada, pero sí ha quedado dañado el sistema eléctrico y algunas zonas comunes. Ante esto, se ha determinado que los vecinos todavía no pueden regresar, por lo que los Bombers han acompañado esta mañana a las diez familias afectadas para recuperar pertenencias. Todos los demás vecinos que fueron desalojados y confinados pudieron volver a su casa a lo largo de la noche, a medida que se confirmaba que las mediciones de gas daban negativo.

Respecto a los vecinos pendientes de regresar, los Bombers han acompañado esta mañana a las diez familias afectadas para recuperar pertenencias. La vuelta a casa está ahora condicionada por el tiempo que tarden las aseguradoras del bloque y de los distintos pisos en ponerse de acuerdo y arreglar las deficiencias fruto de la deflagración. El alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, apuntó ya este 15 de octubre que harán un seguimiento de los trabajos que han supuesto la fuga para analizar lo sucedido y, si fuera necesario, depurar responsabilidades.