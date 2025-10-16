Cuenta atrás para el desalojo de unas 40 personas que viven en el viejo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell

El antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sabadell, cerrado desde finales de los años noventa, se ha convertido en las últimas semanas en refugio para unas cuarenta personas, incluidas varias familias con hijos pequeños. A simple vista, el edificio mantiene una fachada sólida, pero el interior refleja décadas de abandono: ventanas sin cristales, instalaciones retiradas y paredes deterioradas. Los pisos llevan más de 25 años vacíos.

Este viernes 17 de octubre, se prevé el desalojo del inmueble, alegando “riesgo grave para la seguridad”, según han expresado fuentes municipales en diversas ocasiones, y posible derrumbe, según un informe técnico municipal. La notificación ha generado alarma entre los residentes, que buscan un lugar seguro donde vivir ante la imposibilidad de acceder al mercado de alquiler.

El portavoz de la entidad Ningú Sense Sostre, Jordi Solé, explica a este diario que “hace unas tres o cuatro semanas empezamos a ir al cuartel y ahora viven allí unas cuarenta personas. Hay tres grupos principales: un grupo de españoles, donde también se incluyen dos familias peruanas con cinco hijos; un grupo de subsaharianos y otro de marroquíes. Todos han recibido la notificación de que deberán marcharse este viernes”.

Ante la inminencia del desalojo, Solé pide soluciones urgentes: “Hemos presentado una instancia al Consell Social del Ayuntamiento. Pedimos dos cosas: primero, que si deben ser desalojados, se les ofrezca una alternativa habitacional. No se pueden dejar 40 personas, y menos 25 menores, en la calle de un día para otro. Y segundo, mientras no se resuelva esto, creemos que es más seguro que las familias y el resto de ocupantes permanezcan allí que en la calle”. La situación sigue siendo incierta. Según Solé, algunos residentes aceptan marcharse y otros se resisten.

