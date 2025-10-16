Barcelona renueva su 'marca' institucional con un diseño minimalista y controvertido

El Ayuntamiento de Barcelona ha renovado su marca adoptando una nueva firma gráfica en todas sus comunicaciones que actualiza la imagen institucional. La nueva firma muestra únicamente la palabra Barcelona, acompañada del escudo oficial de la ciudad, que se sitúa detrás. Hacía 15 años que no se actualizaba la firma.

El proyecto ha sido diseñado por el estudio Principi, ganador de un concurso convocado por la Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual (adg-fad). El consistorio defiende en un comunicado que la nueva marca “alinea Barcelona con la tendencia adoptada por otras muchas grandes metrópolis”, como Nueva York, París, Oslo o Helsinki, que optan por firmar su comunicación con el nombre de la ciudad.

El cambio se enmarca en un ejercicio de simplificación que pretende mejorar la comprensión y “reducir el ruido visual” en las comunicaciones municipales, especialmente en canales digitales y en soportes de pequeño formato, donde la cápsula anterior presentaba dificultades de legibilidad. Con la nueva imagen, existirá un único logotipo, con el objetivo de facilitar la identificación, reforzar la marca y evitar confusiones.

Se trata también de un sistema flexible que se adapta a distintos contextos, incluyendo una versión con la letra "B" más el escudo para comunicaciones vinculadas a los distritos. La nueva firma mantiene su gama cromática de color rojo e incorpora una tipografía propia, que ha sido diseñada expresamente para la nueva identidad gráfica.

Críticas de Junts

Esto último ha sido precisamente lo que no ha gustado a Junts, que ha denunciado que el nuevo logo es una “operación de apropiación partidista de Barcelona por parte del PSC de Collboni”. El presidente del grupo municipal, Jordi Martí, ha criticado que se elimine la palabra ‘ayuntamiento’ y se quede solo ‘Barcelona’. Lo ve como un intento de “confundir la institución con la ciudad” y alerta de que “el uso del rojo del PSC busca crear confusión entre la marca municipal y la del partido socialista.