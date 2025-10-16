Barcelona encenderá las luces de Navidad cinco días antes que el año pasado con un espectáculo “muy entrañable”

Barcelona encenderá las luces de Navidad de este año cinco días antes de lo previsto. Habitualmente, el acto se celebra el último jueves de noviembre, pero en esta ocasión se hará el sábado 22. Se trata de un hecho puntual y motivado por cuestiones de agenda: durante la última semana de noviembre las autoridades municipales participarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en México, y no podrían asistir. Así, el gran espectáculo de encendido, que se mantiene en el paseo de Gràcia, tendrá lugar a las 18.30 horas y en fin de semana.

Por ahora se conocen pocos detalles de cómo será. La quinta teniente de alcalde, Raquel Gil, no ha querido hacer “spoiler” y se ha limitado a contar que será “un espectáculo muy entrañable, muy navideño y que permitirá tejer complicidades a nivel de ciudad”. El gobierno municipal reitera el “éxito” que ha tenido el encendido de luces en los últimos años en paseo de Gràcia -será la tercera vez que se hace en esta gran arteria de Barcelona- e insiste en que “hay pocos espacios de la ciudad” que permitan mover a tantas personas. El año pasado asistieron 40.000 personas.

El hecho de que el encendido de luces central sea en paseo de Gràcia no excluye que otros distritos de la ciudad también puedan participar. Según ha explicado Gil, se está trabajando para que el resto de barrios también formen parte del acto de manera paralela. En concreto, se incluirá a todos los distritos excepto el Eixample y Ciutat Vella, que ya participan en el evento principal.

A partir del 22 de noviembre y hasta el 6 de enero, las luces de Navidad estarán encendidas de 17.30 a 1.00 horas de domingo a jueves; los viernes y sábados, de 17.30 a 2.00 horas. En los días extraordinarios -24, 25 y 31 de diciembre, y 5 de enero- el horario será también de 17.30 a 2.00 horas. Se mantiene así el mismo horario que el año pasado. El consistorio recuerda que toda la iluminación es LED, con un consumo energético inferior al habitual.

Refuerzo en las calles con obras

La Navidad llega este año en una Barcelona repleta de obras. Por eso mismo el ayuntamiento quiere reforzar la iluminación en las calles donde el tejido comercial se puede ver afectado por los trabajos que duren más de un año. Se destina un presupuesto de 157.000 euros a iluminar una veintena de espacios públicos y tramos de calles de calles de diferentes barrios y en siete distritos.

Estas actuaciones se amplían por lo que respecta a los kilómetros y incluyen 23 calles repartidas por Ciutat Vella, Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí y L’Eixample. Se iluminarán también 63 calles en el marco del Pla de Barris y volverán a tener iluminación navideña las fachadas de 39 mercados municipales.

Año de estrenos

Este 2025 será un año de estrenos. La principal novedad de la iluminación navideña es que se verá por primera vez en la nueva Via Laietana -recién estrenada este verano- y que en las céntricas calles Aragó, Gran Via y plaza Catalunya colgarán otro tipo de diseños para trasladar a los barceloneses el espíritu navideño digno de esta época. Con el objetivo de consolidar una imagen propia de Navidad, el ayuntamiento ha incrementado este año un 15% el presupuesto destinado a la iluminación navideña, que se sitúa en los 3,8 millones de euros.

Se ganarán 16 kilómetros de calles iluminadas, con las de Via Laietana, las del Port Olímpic y diferentes distritos de la ciudad, y se llegarán en total a los 126 kilómetros. Se continuarán iluminando, por ejemplo, la Ronda Sant Pere, la calle Balmes, la plaza Urquinaona, la avenida del Paral·lel y las Ramblas.

Abierto el concurso de 2026

En paralelo, el Ayuntamiento ya trabaja en las luces de Navidad de 2026 y ha abierto el concurso creativo para la iluminación de autor del próximo año, que seguirá la línea conceptual de la propuesta de este año. El objetivo es reforzar la identidad visual de Barcelona, impulsar el talento local y consolidar la presencia de la iluminación navideña en todos los distritos.