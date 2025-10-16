Barcelona garantiza que los atletas sigan en Can Dragó cuando el Europa se traslade en enero

Días atrás, una pintada contra la mudanza del Club Esportiu Europa de Gràcia a Nou Barris apareció en la pista de Can Dragó, donde los escapulados disputarán sus partidos de Primera RFEF a partir de mediados de enero. De autoría desconocida, el grafiti encarnaba la inquietud por que el desembarco del primer equipo masculino recién ascendido fuera en detrimento de los atletas que se ejercitan en el complejo deportivo pegado a la avenida Meridiana, en Barcelona. A expensas de un recurso presentado para conservar el estadio Nou Sardenya como sede en la nueva categoría, el Europa se ve forzado a desplazarse para jugar en un campo con césped natural, como la competición exige.

Aparte de otros deportistas y entidades, Can Dragó es el hogar del Club d’Atletisme Nou Barris, una institución señera, con una escuela con 500 atletas jóvenes, 200 adultos y corredores con diversidad funcional y menores con autismo. Sus responsables expresaron dudas sobre cómo conciliar el traslado del Europa con la labor ordinaria de la entidad atlética, con 34 entrenadores contratados y todos sus deportistas federados. En una reunión convocada esta semana, el ayuntamiento ha dado garantías de que la adaptación de la pista para hospedar encuentros de la tercera categoría del fútbol español será compatible con la rutina de los atletas.

“La convivencia con el Europa será buena, hay buena sintonía”, zanja Jordi López, directivo del Club d’Atletisme Nou Barris, tras la reciente comisión de seguimiento por la reforma de Can Dragó para adecuarlo a los requisitos impuestos a los gracienses. La entidad asentada en la instalación había manifestado sus interrogantes sobre si toda su actividad podría seguir en el recinto o si las obras para acondicionarlo al Europa la relegarían, hasta el punto de hacer inviable la práctica del atletismo.

Tartán libre

Uno de los temores del Nou Barris era que la instalación de gradas supletorias para los partidos de fútbol invadiera la pista para corredores. “Tenemos garantizado totalmente el tartán”, responde López. La remodelación incluye cambios en la instalación de riego del césped, una intervención sensible para el circuito de calles que envuelve al terreno de juego. “Se pondrán todas las protecciones necesarias para que el tartán no sufra, será un condicionante muy claro a la empresa que haga las obras”, asegura el directivo.

López añade que la hierba no será una parcela vedada para los atletas mientras cohabiten con los futbolistas. “También se podrá utilizar y podremos hacer los entrenamientos con total normalidad, como hasta ahora pero en mejores condiciones”, postula el dirigente. Sostiene que, con la rehabilitación que precede a la llegada del Europa, “el césped será una alfombra y la iluminación será mucho más potente que la que tenemos ahora”.

La jaula de las modalidades de lanzamiento, en la pista de Can Dragó, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

El consistorio calcula que habilitar Can Dragó costará un millón de euros. Los trabajos aún no han empezado. El Nou Barris asegura que el gobierno municipal previó que comenzarían esta semana. El gobierno municipal afirma que tiene el proyecto listo, pero falta elegir a una constructora. Explica que ha pedido presupuesto a varias. Apostilla que las obras “empezarán próximamente”, en una fecha por concretar. El objetivo es concluirlas antes del 15 de enero de 2026, la fecha límite a la que el Europa se ha comprometido con la Real Federación Española de Fútbol para mudarse.

Los atletas sí tendrán que dispersarse mientras Can Dragó se pone a punto. La escuela de atletismo se desplazará al césped en torno al lago del complejo deportivo, la piscina descubierta más grande de Barcelona. Los séniors del club irán a las pistas de Santa Coloma de Gramenet. “El período de reforma será el más crítico para nosotros”, observa López. El consistorio apunta que avisará “con antelación” a las entidades afincadas en el centro de Nou Barris para prepararse ante la rehabilitación.

Lanzamientos, al lago

La reconversión de la pista de Can Dragó en un estadio multiusos comporta una salvedad para el club de atletismo, y es que las pruebas de lanzamiento tendrán que reubicarse en torno al lago cuando la remodelación haya finalizado, en una área no homologada para competir. “Trasladaremos allí la jaula de lanzamiento y, como será temporada invernal, no habrá uso de esa zona”, señala López.

Las demás modalidades sí podrán regresar a Can Dragó, incluidos los saltos de altura y longitud. Los entrenamientos de atletismo mantendrán los horarios vespertinos habituales, sin colisionar con el Europa, que podría preparar los partidos por la mañana en la pista.

No está claro hasta cuándo los escapulados permanecerán en Nou Barris. La incógnita se acrecienta ante la posibilidad que otros clubes barceloneses asciendan en las próximas temporadas y tengan que instalarse también en el recinto para cumplir las obligaciones federativas.

López plantea que, si se alarga y se amplía la necesidad de compatibilizar atletismo y fútbol, “se debería hacer ya un proyecto de futuro para que la instalación puedan usarla dos entidades o las que hagan falta”. De hecho, el Nou Barris ha anunciado al ayuntamiento que se postula para organizar alguna categoría del campeonato de atletismo de Catalunya en Can Dragó en junio de 2026. Sería una vez que el Europa haya acabado la temporada, si no disputa rondas de ascenso. Comportaría nuevas adaptaciones para alojar la competición y cabrá ver dónde se harían las pruebas de lanzamiento.