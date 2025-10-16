El AMB pide coherencia en las ZBE del área de Barcelona ante la investigación de Fiscalía por posibles incumplimientos

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha pedido este jueves coherencia en la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios, en un momento en que Fiscalía ha solicitado documentación a la Generalitat para comprobar si los ayuntamientos cumplen con los requisitos legales en materia de calidad del aire, tal como avanzó este diario.

El mensaje se ha producido en el marco del congreso de la Qualitat de l’Aire, celebrado en Sabadell (Vallès Occidental), donde representantes de diferentes administraciones han puesto sobre la mesa la necesidad de acelerar la implantación de medidas sostenibles ante el agravamiento de la contaminación atmosférica.

“Nosotros desde el AMB siempre hemos impulsado un modelo común, el que se inició con las rondas de Barcelona”, ha recordado la consellera delegada de Mobilitat Sostenible de la entidad metropolitana, Elisabet Latorre. “No puede ser que en Sant Boi haya una cosa, en Viladecans otra, en Barcelona otra y en Castelldefels otra distinta, porque es un continuo urbano. Apostamos por un modelo único”.

Su contundencia es fruto de la investigación de Fiscalía sobre las regulaciones de los municipios catalanes de más de 50.000 habitantes, un hecho que se produce tras aprobación de moratorias en localidades como Castelldefels, que ha decidido eximir de sanciones a los residentes hasta 2030, y las dudas generadas en otros ayuntamientos sobre la correcta aplicación de las restricciones ambientales.

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Barcelona y representante del AMB, Janet Sanz, ha hecho un llamamiento a mantener el compromiso institucional y social con las medidas ambientales.

“En el contexto actual no valen las moratorias ni las medidas retardistas. Hay que tomar decisiones, trabajar con la ciudadanía y garantizar tanto el derecho a la movilidad como el derecho a la salud”, ha afirmado.

La Generalitat recuerda el reto europeo

Por su parte, la Generalitat y la Diputación de Barcelona han insistido en que la lucha contra la contaminación atmosférica ha sido y sigue siendo una prioridad ineludible para los próximos años. La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, al ser preguntada sobre las medidas previstas para afrontar la contaminación en las carreteras interurbanas ha asegurado que el Pla de Qualitat de l’Aire ha incluido medidas para reducir las emisiones industriales y fomentar la movilidad sostenible, adaptándose a los nuevos estándares europeos que se aplicarán de manera obligatoria a partir de 2030. “Catalunya ha obtenido buena nota en partículas PM2,5 y compuestos de nitrógeno, pero los nuevos límites serán más exigentes”, ha alertado.

Por su parte, el diputado delegado de Movilidad Sostenible de la Diputació, Jesús Naharro, ha subrayado la magnitud del problema: la contaminación urbana y las partículas en suspensión han afectado directamente a la salud de los ciudadanos y a la calidad de vida en las principales vías de comunicación de las ciudades. Naharro ha insistido en la necesidad de combinar planes de movilidad urbana, zonas de bajas emisiones y la colaboración público-privada, al tiempo que ha destacado la educación ambiental como herramienta clave para fomentar la movilidad activa: “Moverse y respirar, cada gesto cuenta”, ha resumido.