Un adolescente, herido grave por arma blanca en un domicilio en Barcelona

Un menor resultó herido grave por arma blanca en un domicilio en Barcelona, según adelantó 'El Caso' y confirmaron fuentes policiales al ACN. Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas, cuando los Mossos d'Esquadra recibieron un aviso por una agresión en el interior de un domicilio en el distrito del Eixample.

Los hechos habrían ocurrido en un edificio de la calle Tamarit, en el barrio de Sant Antoni. A su llegada, los agentes se encontraron al menor herido grave y fue trasladado al hospital.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y, de momento, no se ha producido ninguna detención. Según el mencionado rotativo, se sospecha del expadrastro del menor y podría ser un caso de violencia vicaria.