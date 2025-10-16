Deporte
Abiertas las inscripciones para una nueva edición de la carrera solidaria 'Ciutat de Cornellà'
Los beneficios de la carrera se destinan a ofrecer ayudas y becas para el alumnado de la Fundación El Llindar de Cornellà
Cornellà (Baix Llobregat) se prepara para una nueva edición de 'La de Deu', la carrera solidaria 'Ciutat de Cornellà', una de las citas deportivas más populares organizada por el Cornellà Atlètic, el 19 de octubre.
La salida y llegada será en el Estadio Municipal Pilar Pons. "La prueba mantiene su espíritu inclusivo, con recorridos pensados para todas las edades y niveles", afirma el consistorio en un comunicado. Las principales salidas de 5 y 10 km serán a las 9.15 h, mientras que a lo largo de la mañana se sucederán las carreras infantiles y las dos adaptadas (de 400 metros para personas con diversidad funcional y otra de 500 metros sin ruido para personas con hipersensibilidad auditiva).
Los beneficios de la carrera se destinan a ofrecer ayudas y becas para el alumnado de la Fundación El Llindar de Cornellà. De esta forma, junto con la diversidad de pruebas, la carrera consolida su compromiso con la solidaridad, la salud y el deporte para todos.
- Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
- Confinados vecinos frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una fuga de gas en unas obras
- Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
- La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
- Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
- Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
- Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal
- Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre