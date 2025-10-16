Abiertas las inscripciones para una nueva edición de la carrera solidaria 'Ciutat de Cornellà'

Cornellà (Baix Llobregat) se prepara para una nueva edición de 'La de Deu', la carrera solidaria 'Ciutat de Cornellà', una de las citas deportivas más populares organizada por el Cornellà Atlètic, el 19 de octubre.

La salida y llegada será en el Estadio Municipal Pilar Pons. "La prueba mantiene su espíritu inclusivo, con recorridos pensados para todas las edades y niveles", afirma el consistorio en un comunicado. Las principales salidas de 5 y 10 km serán a las 9.15 h, mientras que a lo largo de la mañana se sucederán las carreras infantiles y las dos adaptadas (de 400 metros para personas con diversidad funcional y otra de 500 metros sin ruido para personas con hipersensibilidad auditiva).

Los beneficios de la carrera se destinan a ofrecer ayudas y becas para el alumnado de la Fundación El Llindar de Cornellà. De esta forma, junto con la diversidad de pruebas, la carrera consolida su compromiso con la solidaridad, la salud y el deporte para todos.