"Golpe al bolsillo"
Los VTC critican la propuesta del taxi de subir un 7% los precios en Barcelona
La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
CLAVES | ¿Qué diferencias habrá entre un taxi y un uber tras la nueva ley catalana?
La patronal mayoritaria de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), Unauto, considera que la propuesta de la asociación Élite Taxi de una subida general del 7 % en la tarifa el próximo año sería un "golpe al bolsillo" de los usuarios en el Área Metropolitana de Barcelona.
Unauto ha señalado en un comunicado que esas tarifas ya aumentaron un 5 % el año pasado y ha sostenido que el sector del taxi actúa "como si la nueva ley que se discute en el Parlament y que pretende eliminar las VTC de Catalunya ya estuviera aprobada y los taxis ya no tuvieran competencia en la ciudad".
Por su parte, Élite Taxi, asociación principal del sector en Barcelona, argumenta que la subida que propone responde a "varios años de incrementos de costes" en ámbitos como seguros, mantenimiento, combustible y digitalización que deben asumir los taxistas.
La asociación Élite Taxi también reclama un sistema de variación de precios que permita incrementos del 20 % en "servicios no esenciales o con mayor riesgo o coste", como trayectos nocturnos, en zonas de ocio y grandes eventos.
El presidente ejecutivo de Unauto, José Manuel Berzal, ha afirmado que la asociación del taxi ejerce un "monopolio" sobre la administración supramunicipal.
A finales de septiembre, los grupos PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP registraron en el Parlament una proposición de ley que, en la práctica, expulsará a los vehículos de transporte con conductor (VTC) -de plataformas como Uber o Cabify- de los trayectos urbanos en el área metropolitana de Barcelona.
