Los VTC critican la propuesta del taxi de subir un 7% los precios en Barcelona

La patronal mayoritaria de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), Unauto, considera que la propuesta de la asociación Élite Taxi de una subida general del 7 % en la tarifa el próximo año sería un "golpe al bolsillo" de los usuarios en el Área Metropolitana de Barcelona.

Unauto ha señalado en un comunicado que esas tarifas ya aumentaron un 5 % el año pasado y ha sostenido que el sector del taxi actúa "como si la nueva ley que se discute en el Parlament y que pretende eliminar las VTC de Catalunya ya estuviera aprobada y los taxis ya no tuvieran competencia en la ciudad".

Por su parte, Élite Taxi, asociación principal del sector en Barcelona, argumenta que la subida que propone responde a "varios años de incrementos de costes" en ámbitos como seguros, mantenimiento, combustible y digitalización que deben asumir los taxistas.

La asociación Élite Taxi también reclama un sistema de variación de precios que permita incrementos del 20 % en "servicios no esenciales o con mayor riesgo o coste", como trayectos nocturnos, en zonas de ocio y grandes eventos.

El presidente ejecutivo de Unauto, José Manuel Berzal, ha afirmado que la asociación del taxi ejerce un "monopolio" sobre la administración supramunicipal.

A finales de septiembre, los grupos PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP registraron en el Parlament una proposición de ley que, en la práctica, expulsará a los vehículos de transporte con conductor (VTC) -de plataformas como Uber o Cabify- de los trayectos urbanos en el área metropolitana de Barcelona.