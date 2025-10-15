"He vendido mi casa para vivir en una autocaravana premium": el lujo se abre paso en el Salón del Caravaning de Barcelona

Las autocaravanas, campers y caravanas han ganado popularidad entre las personas que buscan un turismo más relajado, flexible y sostenible. Estos días, del 11 al 19 de octubre de 2025, transcurre la 38º edición del Salón Internacional del Caravaning, ejemplo de la pujanza de este sector en Catalunya. Uno de los grandes atractivos del evento celebrado en el recinto de La Fira en L'Hospitalet de Llobregat, tal y como ha comprobado EL PERIÓDICO, es la exposición de autocaravanas de lujo, segmento de mercado que buscan explotar las marcas especializadas como Carthago o Niesmann.

Con un precio que puede oscilar entre los 300.000 euros hasta más de un el millón, estas autocaravanas premium incorporan detalles como bodegas, armarios de gran tamaño y acabados con materiales de alta calidad como piel o cuero. Además, algunas cuentan con garajes para motos o coches pequeños como Smart o Mini. Ahora bien, estos vehículos están únicamente al alcance de bolsillos que puedan permitírselo. "Mayoritariamente hombres empresarios", asegura Yago Jul, responsable de la empresa Yakart Autocaravanas.

Un testimonio de estos compradores es el de Silvia, menorquina que se acaba de jubilar y ha decidido vender su casa para comprarse una autocaravana de lujo. "Mi intención es recorrer el mundo junto a mis dos gatos", explica a este diario. Antes nunca había tenido una autocaravana, pero ha optado por "dar el paso y cambiar mi estilo de vida". "Pienso vivir aquí", explica la compradora.

Toni Traserra, responsable de la empresa Carthago, asegura que, generalmente, son dos tipos de consumidores los que se interesan por el 'caravanning': los que buscan dar el salto a un vehículo más sofisticado y personas que conocen la calidad del producto y deciden invertir en él. Los vehículos de lujo ofrecen la comodidad propia de una vivienda. “Son vehículos que no están pensados principalmente para hacer la vida de camping de autocaravanas, sino que están pensados para vivir en ellos”, rubrica Eduardo, de Caravaning Penedès.

Interior de una autocaravana Carthago Chic E-Line en el Salón del Caravaning en la Fira de l’Hospitalet 2025. / Ferran Nadeu

El interior de las autocaravanas premium

Estas autocaravanas presentan el chasis de un camión integrando motor de hasta 200 cv. Diseñadas normalmente para 4 personas, pueden llegar a medir entre 8 y 12 metros de longitud. Además de tener "patas hidráulicas niveladoras, que aseguran la estabilidad del vehículo, ofrecen una autonomía de hasta una semana gracias a sus baterías de litio, placas solares y un tanque de agua de hasta 350 litros", explica Joan, responsable de Niesmann. También incorporan sistemas insonorización total y de domótica avanzada que permiten controlar aspectos del vehículo como iluminación, temperatura y climatización añade el exporsitor.

En su interior, las autocaravanas pueden llegar a tener hasta cuatro estancias, divididas entre la zona de conducción, sala de estar, cocina y dormitorio. "Las cocinas están fabricadas con materiales de acero inoxidable y equipadas con todos los electrodomésticos habituales incluyendo microondas, lavavajillas y placas de inducción", explica a este medio el representante de Niesmann. A diferencia de las autocaravanas convencionales, incorporan sistemas de aire y extractores para evitar malos olores.

Los baños están divididos en dos zonas separadas: una destinada al aseo y al inodoro con capacidad de aproximadamente 200 litros, que permite aguantar hasta 10 días sin vaciarlo, y otra con una ducha de lluvia separada. El dormitorio cuenta con camas de matrimonio de 2x2m y "hay mucho espacio de almacenamiento", concluye Joan.