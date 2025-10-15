Llegan los primeros trenes históricos del metro de Barcelona a Glòries para la exposición del 100 aniversario

Los primeros trenes restaurados del metro de Barcelona ya han llegado a la explanada de La Farinera del Clot, junto a la plaza de les Glòries, donde estos días se está iniciando el montaje de la exposición “Els trens del centenari. El patrimoni ferroviari del metro de Barcelona”, organizada por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) con motivo del 100 aniversario de la red del suburbano.

Los dos primeros coches, pertenecientes a las series 400 y 1100, ya están instalados este miércoles en el espacio donde permanecerán expuestos, mientras que los tres restantes —de las series 100, 300 y 3000— llegarán a lo largo de esta semana, según ha informado TMB. La exposición abrirá al público la semana del 10 de noviembre y podrá visitarse gratuitamente hasta el 6 de enero. De lunes a viernes, el horario será de 10:00 a 18:00 h y los fines de semana se alargará una hora hasta las 19:00.

Llegan los trenes históricos del metro de Barcelona a La Farinera del Clot para el montaje de la exposición del centenario / ACN

"Exposición única"

Este miércoles, en una convocatoria de prensa, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha celebrado la llegada de los primeros trenes, “que son ya patrimonio de nuestra ciudad”, y ha querido agradecer el esfuerzo de todas las personas que están haciendo posible “una exposición única en Barcelona”. Así mismo, Bonet ha recordado que es la primera vez que los trenes del metro salen de las vías subterráneas para mostrarse en superficie, y ha explicado lo complejo que ha sido encontrar un espacio adecuado por las dimensiones y el peso del material expuesto.

Llegan los trenes históricos del metro de Barcelona a La Farinera del Clot para el montaje de la exposición del centenario / ACN

A partir de este jueves, 16 de octubre, comenzará también la instalación de una carpa de 1.200 metros cuadrados que protegerá los trenes del tiempo. Algunos de estos vehículos, con más de un siglo de historia, están declarados Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN).

El recorrido de la exposición permitirá ver los trenes tanto por fuera como por dentro, a través de un sistema de pasarelas accesibles que conectarán con los interiores de los coches.

La restauración de los cinco trenes históricos —iniciada en 2024 con la aprobación de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat— ha tenido un coste total de 2,1 millones de euros. Los trabajos incluyeron la limpieza y reparación integral de los interiores y exteriores, la eliminación de amianto, la restitución de la iluminación original y la recreación de los colores que los trenes lucían cuando dejaron de prestar servicio.

La explanada de La Farinera del Clot, donde se ubica la exposición, tiene un importante pasado ferroviario: por este espacio pasaban antiguamente las vías del tren y se encontraban los talleres de la compañía Tarragona-Barcelona-Francia (TBF). En las últimas semanas, el terreno ha sido nivelado y se han colocado las bases sobre las que descansarán los trenes del centenario.