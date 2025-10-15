Terrassa blinda la adopción de gatos negros hasta pasado Halloween para evitar que sean dañados en rituales

El Ayuntamiento de Terrassa ha prohibido temporalmente la adopción de gatos negros para evitar que sean dañados en rituales asociados a Halloween. El consistorio aprobó una interlocutoria de urgencia para evitar la salida de felinos negros del Centro de Atención de Animales Domésticos (CAAD), de gestión municipal.

La medida da respuesta a una petición de diferentes asociaciones animalistas, que habían pedido al consistorio que actuara de forma preventiva en las puertas de Halloween, aunque en la ciudad no consta que se haya realizado ningún ritual que ponga en riesgo la integridad de gatos. La restricción comenzó el 1 de octubre y está vigente hasta el 10 de noviembre.

En la protectora municipal de Terrassa hay actualmente más de un centenar de gatos, una docena de ellos negros.