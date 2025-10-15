Sant Boi reivindica el poder transformador de la cultura con el primer Festival de les Arts i la Cultura

Sant Boi de Llobregat acogerá los días 18 y 19 de octubre el I Festival de les Arts i la Cultura (FAC), una cita que quiere subrayar el papel diferencial de los municipios y las periferias metropolitanas en la promoción de la cultura como derecho fundamental, motor de cohesión social y herramienta de transformación comunitaria. Desde su posición como referente de la cultura de proximidad y participativa, la ciudad convierte este nuevo festival en un espacio de encuentro, reflexión y celebración de la cultura en todas sus formas. Uno de los momentos destacados del programa será la performance 'A Sant Boi passen coses; experiències culturals locals', que se celebrará el sábado 18 de octubre a las 17.45 horas. A través de esta propuesta, el festival pondrá en valor cinco proyectos recientes de cultura comunitaria que han nacido en Sant Boi y que ejemplifican el potencial transformador del arte en el territorio.

Entre ellos se encuentra 'Un Altre Ritme transforma el barri de Camps Blancs', una iniciativa que ha impulsado la creación de un aula de música en el barrio y la organización de formaciones semanales, estimulando la práctica artística entre vecinos y vecinas. De este proceso ha surgido una banda que ya se ha convertido en un símbolo del barrio y que llegó a compartir escenario con Macaco durante la pasada Fiesta Mayor. También se presentará 'ComuniART: Marianao surt a escena', un proyecto intergeneracional que ha reunido a 42 personas de entre 8 y 65 años para crear conjuntamente la propuesta escénica 'El gust dels records', culminada en un espectáculo de calle en el barrio de Marianao.

Otro ejemplo es 'Zona Zero', un programa de formación artística dirigido a jóvenes interesados en la música urbana que busca empoderar a una nueva generación de artistas, productores, 'filmmakers' y profesionales del diseño y la comunicación.

Por su parte, la muestra 'Les Monkeys' ofrecerá exposiciones y acciones artísticas en torno a las relaciones sexoafectivas, impulsadas por un grupo de jóvenes santboianas comprometidas con su entorno. Finalmente, el proyecto 'Slam (ins)' acercará la poesía oral a los institutos de la ciudad desde una perspectiva creativa y vivencial, proponiendo la palabra como herramienta de expresión emocional, pensamiento crítico y gestión de la adversidad.

Debates, exposiciones y música con sello local

Durante dos jornadas, el FAC reunirá a artistas, entidades, profesionales y ciudadanía para compartir experiencias, debates, música y proyecciones que pondrán en valor la riqueza cultural local. Los debates girarán en torno a tres ejes principales: los derechos culturales desde una perspectiva municipalista, la cultura periférica y la música como nexo de cohesión e identidades compartidas. En el apartado expositivo se presentarán las muestras 'Resiliències', de Paco Deogracias; 'L’art transforma el nostre paisatge urbà', de DPhoto; 'L’art ocult', del colectivo Artichoke; y 'Qué mono! Amb paciència i saliva', de Les Monkeys.

El programa musical incluirá el vermut musical a cargo de DJ Pacatacata, la sesión nocturna de Señoras Bien DJs y el vermut final de Desgavell Selectors. El festival también acogerá la presentación de la performance 'A Sant Boi passen coses; experiències locals culturals' y el audiovisual 'Sant Boi som cultura: 6 mirades, 6 mons, 1 ciutat', con videorretratos de Ricard Ros, Judith Arnau, Hugo Cobo, Àngels Almazán, Helena Garcia Ulldemolins y Antonella Medici, realizados por joseluisfilmmaker.