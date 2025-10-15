Resultado del sorteo de los pisos Illa Acer de Barcelona: consulta los números con vivienda adjudicada

El pasado lunes, 13 de octubre, Barcelona repartió las 234 viviendas públicas de la promoción Illa Acer, en la Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc. El sorteo público, que se celebró ante notario a las 13:00 horas, pudo seguirse en directo.

Se trata de la segunda promoción de vivienda pública más grande de la ciudad, con dos bloques y cinco escaleras. De los 234 pisos, 172 se han destinado a alquiler asequible y 62 se han adjudicado en régimen de derecho de superficie.

Participantes

En el sorteo participaron las personas que figuraban en las listas definitivas de admitidos, publicadas la semana anterior. Estas listas incluyen a quienes ya aparecían en las provisionales y no presentaron alegaciones, así como a quienes presentaron una alegación estimada.

Las personas excluidas son aquellas que figuraban en las listas provisionales de excluidos y no presentaron alegación, o bien presentaron una que fue desestimada.

Quienes no aparecían en ninguna lista provisional y presentaron alegación, figuraron en las definitivas únicamente si esta ha sido estimada. En caso contrario, no constan ni como admitidos ni como excluidos.

Ganadores

En los documentos en PDF adjuntos en esta noticia puedes consultar las listas de ganadores tanto de los 172 pisos en régimen de alquiler asequible como de los 62 que se han adjudicado en régimen de derecho de superficie.

Ganadores de las 172 viviendas de alquiler asequible en la Promoción Illa Acer

Ganadores lde as 62 viviendas de Derecho de Superficie en la Promoción Illa Acer

Más vivienda pública

El teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, subrayó que este sorteo ha permitido que “800 personas puedan empezar un proyecto de vida en su barrio o su ciudad, una muestra de la apuesta por garantizar el derecho a quedarse en Barcelona”.

La promoción de pisos públicos Illa Acer, en la Marina del Prat Vermell.

El Ayuntamiento de Barcelona prevé que los primeros vecinos puedan entrar a vivir a partir del primer trimestre de 2026, empezando por los adjudicatarios de alquiler asequible. Los pisos en régimen de derecho de superficie requerirán una tramitación algo más larga.

Así mismo, el consistorio destaca que, con esta promoción, en octubre se habrán sorteado casi 300 pisos públicos, sumando las viviendas de la calle del Hospital, 116, y de la calle de Sant Martí, 12-16.