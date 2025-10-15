Las plazas de alojamiento turístico crecieron un 37,2% en Badalona en los últimos cinco años

El negocio de los alojamientos turísticos está en auge en Badalona. Tanto el número de plazas como el de propietarios de alojamientos no tradicionales ―que incluye distintas modalidades de alquiler vacacional (desde apartamentos y casas enteras hasta villas o barcos)― ha aumentado en el último lustro en la gran ciudad catalana

Concretamente, la media anual de propietarios de este tipo de alojamientos ha aumentado un 40,4%, pasando de 318 en 2019 a 447 en 2024 (los datos más actualizados, de agosto de 2025, sitúan la cifra en los 441). En lo que respecta a la media anual de plazas de alojamiento no tradicional, la ciudad ha experimentado un aumento del 37,2%, de los 1.191 de 2019 hasta los 1.634 de finales de 2024 (para agosto de este año la cifra ya alcanza, sin embargo, las 1.658 plazas).

Los datos están extraídos del informe 'Análisis de los Alojamientos no tradicionales en la Región de Barcelona', elaborado por el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona (LABturisme). El informe de la entidad supramunicipal analiza la oferta desde enero de 2019, y con periodicidad mensual, a partir de los anuncios publicados en las cuatro grandes plataformas de comercialización 'on line' de alojamientos turísticos: Airbnb, Booking, Vrbo y Tripadvisor.

Suspensión de nuevas licencias

El Gobierno municipal de Badalona aprobó en febrero de 2024 la suspensión durante un año de la concesión de licencias de viviendas turísticas en la ciudad, una prohibición que fue prorrogada por doce meses más en marzo de 2025. Esta medida trajo consigo, a su vez, una propuesta de modificación de la ordenanza municipal al respecto. Esta introduce algunos cambios en la regulación, como acabar con el veto en el frente marítimo para nuevas licencias o establecer que a partir de ahora las viviendas para uso turístico deberán situarse en edificios destinados íntegramente a la actividad que se pretende implantar.

Este cambio en la regulación provocará, a tenor de la 'Plataforma No als habitatges d’ús turístic a Badalona', que una vez decaiga la moratoria, en la ciudad haya "barra libre para la especulación", sobre todo teniendo en cuenta que a partir de 2028 el parque de pisos turísticos en Barcelona debería estar erradicado, como anunció el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Fuentes de la plataforma aseguran que durante esta semana está prevista una reunión con el gobierno municipal para discutir la nueva normativa.

La pandemia también tuvo su efecto en este sector del mercado. Mientras que entre 2020 y 2022 se produjo una caída de un 30% en el número de propiedades y del 32% en plazas, a partir de 2023 se observa una recuperación progresiva, que pese a todo sigue siendo todavía ligeramente inferior a los niveles prepandémicos.

Así, en las comarcas de Barcelona (la provincia, sin contar con la capital catalana), el número de propiedades dedicadas a turismo vacacional ha disminuido un 9,2%, mientras que el de plazas disponibles se ha recortado en un 19,5%. El 45% de las propiedades ofertadas son apartamentos (suponen el 59,6% de las plazas disponibles), pero también destacan las casas (36,2% de las propiedades y 25% de las plazas) y las villas (8,4% de las propiedades y 4,2%). Tipologías como chalets, barcos, casas adosadas o de invitados, entre otros, suponen menos del 4% de la oferta.