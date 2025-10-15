Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junts per Catalunya

El Parlament insta al Estado a acelerar dos intercambiadores ferroviarias de Sant Cugat

La iniciativa, impulsada por Junts, busca dar respuesta a una necesidad que el grupo considera “urgente” para mejorar la red de transporte público del Vallès

El Vallès Occidental reclama los intercambiadores prometidos entre Rodalies y FGC en Sant Cugat

Exterior de la estación de Volpelleres, de la línies S2 de FGC, en Sant Cugat del Vallès.

Exterior de la estación de Volpelleres, de la línies S2 de FGC, en Sant Cugat del Vallès. / ACN

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Sant Cugat
El Parlament de Catalunya ha avalado este miércoles una iniciativa de Junts per Catalunya que busca desbloquear la construcción de los intercambiadores ferroviarios del Hospital General y de Volpelleres, en Sant Cugat del Vallès. La propuesta insta a la Generalitat a presionar al Gobierno central para que firme, antes de finales de 2025, el convenio que debe permitir ejecutar las obras.

La iniciativa, defendida en el hemiciclo por el diputado de Junts Salvador Vergés, busca dar respuesta a una necesidad que el grupo considera “urgente” para mejorar la red de transporte público del Vallès. Vergés ha subrayado que esta zona, con cerca de un millón y medio de vecinos entre las comarcas del Vallès Occidental y Oriental, “constituye el área de mayor concentración productiva de Catalunya” y que requiere de “una interconexión ferroviaria a la altura de su dinamismo económico y social”.

Los dos intercambiadores proyectados —en el entorno del Hospital General y en el barrio de Volpelleres— permitirán conectar la línea R8 de Rodalies (Martorell-Granollers) con las líneas S1 (Terrassa-Barcelona) y S2 (Sabadell-Barcelona) de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Según Junts, esta conexión creará una red en malla entre distintas líneas y operadores. Actualmente, para desplazarse entre el Vallès Oriental y el Vallès Occidental en transporte público es necesario pasar por Barcelona, ya que no existe una conexión directa. Los intercambiadores proyectados permitirían precisamente evitar este rodeo y conectar ambos territorios de forma más rápida y eficiente.

El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha celebrado la aprobación de la propuesta y ha destacado su relevancia para la movilidad del conjunto del Vallès: “Sant Cugat y la comarca necesitan estos intercambiadores para mejorar la conexión entre nuestras ciudades y facilitar los desplazamientos de los vecinos”, ha afirmado. Vallès ha recordado que la iniciativa cuenta también con el respaldo de entidades empresariales y organizaciones locales, y ha reclamado al Govern que “encargue cuanto antes los anteproyectos a Ferrocarrils”.

Para Vergés, el intercambiador del Hospital General, situado junto a la autopista AP-7, tiene el potencial de convertirse en “un nodo intermodal estratégico para la movilidad de todo el territorio”. El diputado ha destacado además la implicación del alcalde de Sant Cugat en la gestación del proyecto: “Estos dos intercambiadores los hemos trabajado conjuntamente con Josep Maria Vallès. Lo que queremos ahora es que la Generalitat encargue los anteproyectos a FGC y que esta actuación sea, por fin, una realidad”, ha concluyido.

El Parlament insta al Estado a acelerar dos intercambiadores ferroviarias de Sant Cugat

