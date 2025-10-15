Las obras en Sants entran de lleno en su interior: comercios cerrados y un vestíbulo a medio desmontar

Las obras en la estación de Sants que comenzaron en enero ya no afectan solo a su entorno: han entrado de lleno en el interior. El falso techo del gran vestíbulo aparece a medio desmontar, y prácticamente todos los comercios, que antes daban vida al espacio, han cerrado y permanecen ocultos tras cristales empapelados que impiden ver su interior.

Los usuarios ya no cuentan con la gran cafetería de referencia en el lugar, ni la tienda de libros y periódicos, ni las de souvenirs. La farmacia ha sido de las últimas en bajar la persiana. En total han cerrado 25 locales, y solo se mantienen en servicio cinco, según detallan fuentes de Adif a EL PERIÓDICO.

El falso techo se está desmontando en toda la estación, dejando ver los conductos internos que antes escondían. / RICARD CUGAT / EPC

En busca de café

En un extremo de la estación solo queda un McDonalds, que se resiente de encontrarse rodeado de locales vacíos, en un espacio desangelado. “Viene la clientela que no encuentra el resto de los lugares abiertos, pero no tanto como debería”, explica una empleada. También ha sobrevivido una cafetería en el otro lateral, en un lugar más de paso. Aquí sí, es donde se acude mayoritariamente, ante la falta de oferta, en busca de un café. “No damos abasto. Cuando te despistas ya tienes de golpe de nuevo una gran cola”, afirma la persona que en esos momentos se encarga de la caja.

Adif señala que algunos contratos de los comercios ya se habían adaptado a la planificación de las obras. Los demás comerciantes han elegido entre rescindir su contrato o suspenderlo temporalmente hasta disponer de un nuevo local en la estación una vez remodelada.

El café va buscado en la estación: frente al cierre de la mayoría de los comercios, el que sigue abierto se ha visto desbordado, según su personal. / RICARD CUGAT / EPC

Nada se detiene

A pesar de las obras y del techo desvalijado, la estación no se detiene: sigue llena de viajeros. Barcelona-Sants, la segunda estación más transitada de España, recibe cerca de 47 millones de usuarios al año en Rodalies, media y larga distancia y alta velocidad.

Unos tabiques separan temporalmente los espacios donde se encuentran trabajando los operarios. Las obras no contribuyen a la dificultad que dicen tener muchos usuarios, sobre todo turistas, para orientarse y encontrar su tren. “Esta estación es muy estresante”, afirma Juan Manuel Ruiz, de Madrid, que ha acudido a la ciudad por trabajo. “Hay mucha gente y mucho ruido, demasiado alto”, afirma. A las obras, se suma que la megafonía indica de forma indistinta si llega un tren de alta velocidad o uno de regionales. “Está muy fuerte, es continua, con información que no tiene nada que ver con el interés de los usuarios”, considera. Ruiz pregunta a un vigilante con el que se topa dónde puede encontrar unas taquillas para dejar las maletas. Tampoco dice encontrar un mostrador de información sobre la ciudad. “Atocha es muy fea, pero es más clara y moderna. Aquí está todo junto, el AVE, Cercanías y Regionales, el metro… No es fácil, no sabes dónde ir”, afirma.

Imagen del exterior en obras desde una de las puertas de la estación. / RICARD CUGAT / EPC

Ordenar los accesos

Precisamente, las obras en marcha prevén ampliar el edificio un 30% por el lado de la plaza dels Països Catalans para crear accesos diferenciados: uno, por el lado montaña, destinado a una nueva sala de embarque para la alta velocidad; y otro, por el lado mar, correspondiente a una nueva entrada a Rodalies.

Por el momento, y ante la presencia de las obras, las entradas por ambos lados de la estación se han modificado. Ofelia Torralba, que ha llegado a la ciudad desde Zaragoza, señala a las obras que envuelven toda la plaza dels Països Catalans. “Esto es un caos. En abril ya estaba mal, pero ahora…”, exclama. Y protesta porque la salida del tren no ha sido fácil: “Hemos bajado del AVE, había un montón de carros de servicio para equipar al tren y no podíamos ni avanzar, y había mucha gente entrando a la vez…”.

Barcelona 14/10/2025 Barcelona Reportaje de los obras de la estación de Sants, que ocasionan mucho ruido, así como la zona interior del hall con las tiendas cerradas. FOTO DE RICARD CUGAT / RICARD CUGAT / EPC

Nueva señalización

“Es complicado ver dónde están las cosas, hay que buscar”, lamenta a su vez Alba López, de Murcia. “Y eso que Sants es una estación muy pequeña por ser la de Barcelona. Si fuera Murcia vale, pero aquí…”. A su lado, Joel Contreras, de Rubí, opina distinto: “A mi no me parece difícil, aunque es verdad que con tanta gente uno se aturulla…”.

Adif ha desplegado señalización en todo el entorno para facilitar la orientación de los usuarios. “Estas indicaciones se actualizarán en los próximos días para reforzar la información, de forma coordinada con el Ayuntamiento”, señalan desde el gestor de la infraestructura.