Junts votará 'no' al presupuesto y las ordenanzas fiscales en Barcelona para 2026

Junts per Barcelona ha anunciado que votará en contra de la tramitación del presupuesto 2026 y las ordenanzas fiscales este jueves en la comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona. Así lo ha avanzado el presidente del grupo en el consistorio, Jordi Martí Galbis, en una rueda de prensa este miércoles, en la que ha lamentado que las propuestas hechas por Jaume Collboni son "muy continuistas" y que el ejecutivo "no ha tenido ninguna voluntad de negociación" con ellos.

El presidente de Junts en el Ayuntamiento ha justificado el voto en contra de sus 11 concejales al asegurar que los planteamientos del PSC "no dan garantías para afrontar con efectividades" retos de la ciudad, como la inseguridad, el acceso a la vivienda a un precio asequible, la movilidad, la economía productiva o el "mantenimiento general". "Son propuestas continuistas que han demostrado hasta la fecha su fracaso", ha defendido. También ha denunciado la excesiva "presión fiscal".

Según Martí, ha habido una "falta absoluta de voluntad política" del gobierno de Jaume Collboni "para llegar a algún acuerdo con la principal fuerza de la ciudad, ganadora de las elecciones de 2023". En este sentido, ha lamentado que "se conforman con un acuerdo insuficiente con ERC y aparentando una confrontación con los Comuns".

En cuanto a las ordenanzas fiscales, Junts ve "inconcebible" la congelación fiscal propuesta, con más de 4.000 millones de euros de presupuesto y un superávit de 37 millones del ejercicio anterior. "No puede que, con estas cifras, el señor Collboni y su equipo de gobierno sean incapaces de presentar unas ordenanzas que beneficien a las clases medias y trabajadoras y a la pequeña y mediana empresa de la ciudad", ha criticado.