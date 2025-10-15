ERC Santa Coloma elige el relevo de Rufián: Sam Núñez será el alcaldable en 2027

El exalcaldable Gabriel Rufián ya tiene relevo en Santa Coloma de Gramenet. La sección local de ERC ha elegido a Sam Núñez, actual concejal republicano en el ayuntamiento colomense, como candidato a la alcaldía para las próximas elecciones municipales de mayo del 2027.

Núñez toma el testigo del diputado "con fuerza" para asumir el reto, explica en un comunicado de ERC Santa Coloma. "En estos seis años hemos acumulado experiencia y conocimiento", ratifica Núñez aludiendo a la entrada republicana en el consistorio el año 2019.

Con el nuevo liderazgo colomense, ERC Santa Coloma busca convertirse en una "alternativa real" al PSC, que ostenta la alcaldía en la ciudad desde que Manuela de Madre empuñó el bastón de mando el año 1991 hasta que hoy hace lo propio la socialista Mireia González.

Actualmente, los republicanos son la principal fuerza política de la oposición con 4 concejales. En el anterior mandato, previo a la candidatura de Rufián, ERC había cosechado 3 ediles en su primera entrada en el consistorio colomense desde las primeras elecciones democráticas de 1979.