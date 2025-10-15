El 'Distrito 11' de Barcelona y Palestina se materializa con un acuerdo de cooperación con Ramala

Las ciudades de Barcelona y Ramala (Palestina) han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración en ámbitos como el desarrollo urbano, la gestión del agua, la promoción económica y actividades e iniciativas culturales, deportivas y educativas. La primera prueba piloto será sobre aprovechamiento de aguas freáticas y aguas grises.

El acuerdo lo han firmado en el Ayuntamiento de Barcelona el alcalde Jaume Collboni y su homólogo palestino Issa Kassis, en un acto simbólico como primera concreción de la iniciativa Distrito 11. Collboni ha destacado que la historia ha querido que la firma tenga lugar justo después de un alto el fuego y un principio de acuerdo de paz. Ha confiado que la colaboración entre Barcelona y Ramala permita a la capital catalana aportar "su grano de arena" a la espera de una paz "justa" y con un horizonte "de esperanza", no solo en esta ciudad sino "allí donde haya palestinos", en referencia a los campos de refugiados en Jordania, que visitó personalmente este agosto.

Collboni, que no pudo visitar Ramala al prohibir el gobierno de Israel su entrada en el país hebreo, ha dicho que le encantaría visitar la ciudad palestina cuando el veto se levante y poder participar en la inauguración de una calle que se bautizará con el nombre de 'Barcelona'. El primer edil socialista también ha querido tener un gesto de amistad al regalar un pequeño olivo a su homólogo, en señal de arraigo y confianza en el futuro y en contraposición a los olivos milenarios arrancados en las tierras colonizadas ilegalmente por Israel.

Collboni y el alcalde de Ramala en la firma del acuerdo de colaboración / Blanca Blay / ACN / ACN

Por su parte, Kassis ha agradecido reiteradamente la solidaridad barcelonesa y ha reivindicado la "resistencia" del pueblo palestino. "Es un honor y un placer estar aquí, en esta ciudad que nos ha escuchado con los cinco sentidos, el corazón y la conciencia. Estoy muy agradecido a la gente valiente que se ha manifestado en Barcelona y al movimiento que se ha gestado en el Mediterráneo", ha dicho en referencia a la flotilla de Gaza. "Poco importa si el viaje se quedó a tres cuartas partes del camino, dejó claro que tiene que prevaler la justicia para Palestina", ha declarado.

En cuando al acuerdo, ha resaltado que se centra en "materias que tocan a la vida diaria de la gente", que "vuelven a arraigar" a los vecinos al territorio: "Hay que dar a la gente razones para vivir". "El 'Distrito 11' ha tocado nuestro corazón. Ha llegado el momento de reconstruir, se lo debemos a los que han muerto y los que han sobrevivido, para ver la luz al final del túnel. Esta iniciativa permite avanzar en la reconstrucción del Estado palestino", ha concluido.

Aval de Collboni a la huelga

Preguntado por la huelga de este miércoles, Collboni ha expresado su simpatía por la convocatoria: "Debemos celebrar que los sindicatos hayan añadido su protesta como una forma más de expresar la solidaridad de la ciudadanía con el pueblo palestino". Más allá de la afectación a los servicios públicos, ha enfatizado la expresión del "compromiso" ciudadano.