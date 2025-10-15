Mossos d'Esquadra
Decomisan casi 80 pájaros de especies exóticas en situación insalubre en una finca del Parc Agrari en Viladecans
En la misma finca la policía había intervenido 800 ejemplares hace dos años
La Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d'Esquadra ha comisado 79 pájaros de especies exóticas que estaban en situación insalubre en una fina del Parc Agrari en Viladecans (Baix Llobregat).
La intervención se llevó a cabo el 7 de octubre, según informa este martes el cuerpo policial, quien indica que el hombre responsable de las instalaciones fue denunciado por incumplimiento de los derechos del bienestar animal y por la tenencia y cría ilícita de especies exóticas.
Se da la circunstancia de que los Mossos d'Esquadra habían entrado en la misma finca hace dos años, en el verano del 2023, cuando comisaron 800 pájaros que también estaban cautivos en malas condiciones higiénicas.
Durante la inspección de la semana pasada, la policía comisó 41 periquitos, 33 canarios, dos agapornis y dos carolinas. El URMA trasladó a los pájaros a un centro de recuperación para que un veterinario los evaluara.
