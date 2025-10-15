Trabajan en ello siete dotaciones de Bombers
Confinados vecinos y una escuela frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una fuga de gas en unas obras
La perforación de una cañería ha provocado una explosión que ha obligado a evacuar a trabajadores de la zona
El absentismo enfrenta a Guardia Urbana y Ayuntamiento de L'Hospitalet en las negociaciones para un nuevo convenio
Diversos vecinos de la calle Natzaret de L'Hospitalet de Llobregat, frente al centro comercial Gran Via 2, están siendo confinados durante la mañana de este 15 de octubre por una fuga de gas en unas obras.
Fuentes de Bombers de la Generalitat confirman que se ha procedido al confinamiento de varios pisos, sin poder concretar todavía cuántos. Los cuerspos de seguridad y protección civil han desalojado varios edificios y la escuela Prat de la Manta mientras se resuelve la incidencia. Vecinos próximos a los hechos explican a EL PERIÓDICO que se ha escuchado una "sonora explosión". El incidente se ha producido, confirman fuentes de Bombers, al perforarse una cañería de gas por unas obras. Los Bombers han enviado doce dotaciones.
El incidente ha ocurrido hacia las 10:42 h de la mañana. Los Bombers han procedido también a evacuar tanto a vecinos como a trabajadores de la zona. Únicamente se ha registrado un herido leve, una persona con picor en la garganta. Por su parte, Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan PROCICAT y ha informado que la compañía suministradora trabaja desde hace horas en el lugar de los hechos.
"La situación en L'Hospitalet tiende a mejor. Los bloques cercanos al escape están completamente evacuados y trabajamos para monitorizar la acumulación de gas exterior y en los edificios. El escape todavía está activo, ha habido una pequeña explosión en un bar cercano", han apuntado los Bombers en un comunicado vía redes sociales emitido poco después de las 13.30 h.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
- Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
- La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
- Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
- Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
- Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal
- Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre
- Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat