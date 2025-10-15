Confinados vecinos y una escuela frente al Gran Via 2 de L'Hospitalet por una fuga de gas en unas obras

Diversos vecinos de la calle Natzaret de L'Hospitalet de Llobregat, frente al centro comercial Gran Via 2, están siendo confinados durante la mañana de este 15 de octubre por una fuga de gas en unas obras.

Fuentes de Bombers de la Generalitat confirman que se ha procedido al confinamiento de varios pisos, sin poder concretar todavía cuántos. Los cuerspos de seguridad y protección civil han desalojado varios edificios y la escuela Prat de la Manta mientras se resuelve la incidencia. Vecinos próximos a los hechos explican a EL PERIÓDICO que se ha escuchado una "sonora explosión". El incidente se ha producido, confirman fuentes de Bombers, al perforarse una cañería de gas por unas obras. Los Bombers han enviado doce dotaciones.

El incidente ha ocurrido hacia las 10:42 h de la mañana. Los Bombers han procedido también a evacuar tanto a vecinos como a trabajadores de la zona. Únicamente se ha registrado un herido leve, una persona con picor en la garganta. Por su parte, Protecció Civil ha activado en fase de prealerta el plan PROCICAT y ha informado que la compañía suministradora trabaja desde hace horas en el lugar de los hechos.

Local afectado por una explosión tras una fuga de gas en L'Hospitalet. / Ferran Nadeu

"La situación en L'Hospitalet tiende a mejor. Los bloques cercanos al escape están completamente evacuados y trabajamos para monitorizar la acumulación de gas exterior y en los edificios. El escape todavía está activo, ha habido una pequeña explosión en un bar cercano", han apuntado los Bombers en un comunicado vía redes sociales emitido poco después de las 13.30 h.