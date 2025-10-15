Detenido
Lo paran por conducir mal en la Rambla y descubren que la moto era robada
La Guardia Urbana de Barcelona detuvo la madrugada del martes a un hombre que circulaba con una motocicleta robada por la Rambla.
Según fuentes policiales, una patrulla se fijó en que el motorista conducía de forma errática, realizando maniobras anómalas. Debido a este comportamiento, los policías pensaron inicialmente que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol. Tras detener la motocicleta e identificar al hombre, los agentes le practicaron una prueba de alcoholemia, que dio un resultado negativo.
Durante las comprobaciones, los agentes descubrieron que la motocicleta figuraba como robada desde el mes de agosto. Por ello, el conductor fue detenido y el vehículo trasladado al depósito municipal, donde ha quedado a disposición de su legítimo propietario.
