La Colonia Güell celebra su 25ª Fiesta del Modernismo con un 'show' pirotécnico y vestidos de época

La Colonia Güell, la antigua y famosa colonia industrial textil de Santa Coloma de Cervelló, celebra la 25ª edición de su Fiesta del Modernismo. Los próximos días 16, 17 y 18 de octubre, el municipio acoge el evento anual de recreación histórica local que revive la vida en la colonia a principios del siglo XX a través de espacios teatralizados, actuaciones musicales, exposiciones y pirotecnia.

Durante tres días, vecinos voluntarios reproducen la vida cotidiana de hace 100 años. “La gente va vestida de trabajador con falda, blusa y delantal”, describen portavoces de la organización. La única fiesta modernista del Baix Llobregat cada año sigue un eje temático y esta edición evoca una fiesta mayor mediante 25 escenarios temáticos se representa la vida social, los oficios, hechos locales y las costumbres de la época. Entre los más destacados se encuentran ‘A Ca l’Espinal Festa Grossa! Casament!', ‘A la porteta de la fàbrica, els treballadors esmorzen’ y ‘Les Bugaderes fan safareig’.

Con motivo del aniversario se han incorporado nuevas actividades como una exposición sobre los 25 años del evento, una actuación de magia para niños, un taller sobre Gaudí y un espectáculo de pirotecnia a cargo de Drac i Diables de la Colonia Güell.

Fiesta del Modernismo / Jose Antonio Albert

La Colonia Güell alberga la Cripta Gaudí, una de las obras de referencia de Antoni Gaudí. Será el escenario de la presentación, encabezada por la alcaldesa y miembros de la organización. Tras el discurso de apertura, habrá una actuación musical del grupo Nuus y un espectáculo pirotécnico inédito.

El sábado y el domingo, además de las recreaciones dramatizadas, se celebrarán otras actividades como actuaciones de canto coral, bailes populares y juegos infantiles. La clausura será el domingo 26 de octubre con una obra de teatro dedicada a la vida de los trabajadores de la colonia.

La fiesta está organizada por la asociación La Colònia Modernista. Montse Elies, vicepresidenta de la organización, destaca el afán divulgativo de la cita: “Trabajamos para que la gente conozca el modernismo de la colonia”. Su compañera, Montse Toscà, añade que "es una forma de honrar y dar valor" a sus antepasados”. La última edición batió récords de participación, con aproximadamente 400 personas y más presencia joven.