Collboni y ERC sellan un acuerdo para el presupuesto de 2026 en Barcelona

El gobierno de Jaume Collboni y ERC han sellado un acuerdo para los presupuestos y las ordenanzas fiscales de 2026, que se someterán a aprobación inicial este jueves en una Comisión de Economía extraordinaria. Una vez presentada la propuesta del PSC la semana pasada, los republicanos pusieron sus líneas rojas encima de la mesa, centradas en la vivienda, el turismo y el catalán. Su líder, Elisenda Alamany, buscaba que fueran aceptadas “absolutamente todas” para poder apoyar las cuentas. Tan sólo 24 horas después, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha anunciado un acuerdo con los republicanos.

De este modo, el gobierno municipal ya cuenta con 15 apoyos -sus 10 concejales más los cinco de ERC- de cara a la votación de mañana. Las principales medidas aceptadas es la creación de un fondo de retorno turístico de 10 millones, incrementar en un 30% los recursos destinados a vivienda -con especial atención a la rehabilitación y a la regeneración del Besòs- y aumentar la inversión en la promoción del uso social del catalán hasta los siete millones de euros.

Además, Valls ha destacado que este acuerdo, que califica como “positivo”, consolida algunas de las políticas ya incorporadas en el presupuesto de 2025, como el mantenimiento de la bonificación de las tarifas del transporte público y la ampliación del Bicing.

El dirigente socialista ha expresado su “satisfacción por poder llegar a acuerdos”, algo que defiende de manera reiterada ante la fragmentación política que hay en el ayuntamiento. Tiene "esperanza" de que se pueda tramitar la propuesta porque, tal como afirmó en una entrevista de EL PERIÓDICO -en la que remarcó que “nadie puede imponer su proyecto”- ha insistido en que es necesario “compartir las propuestas".

El ‘no’ de Junts y PP

Junts también se ha pronunciado sobre el sentido de su voto. Será un ‘no’, al considerar unas cuentas demasiado “continuistas” y sin “voluntad de negociación”. “No entiendo la posición, pero la tengo que respetar”, ha valorado Valls. Se desconoce por ahora la posición de los Comuns y del PP, con quienes el teniente de alcalde asegura que siguen hablando. Los populares, sin embargo, ya han decidido que votarán que no, según han avanzado a EL PERIÓDICO.

Así pues, el balón está en el tejado de los Comuns. Si deciden votar a favor o abstenerse, los presupuestos podrán superar su trámite inicial. Si votan en contra, quedará tumbada. Valls ha insistido que siguen en conversaciones con el grupo liderado por Janet Sanz, que supeditó su apoyo a la propuesta del PSC a dos condiciones muy concretas: aprobar el veto urbanístico para regular los alquileres de temporada y parar los desahucios en Vallcarca. Consultados por este diario un día antes de la votación, no desvelan el sentido de su voto ni el estado de las negociaciones.