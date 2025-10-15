Parc del Fòrum
Barcelona acogerá un espectáculo de drones y música clásica en directo
El Fòrum adjudica las fechas a los cinco festivales que podrán programar conciertos nocturnos hasta 2028
Amaia hará una gira por grandes recintos que terminará en el Sant Jordi
G. M.
Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El Parc del Fòrum de Barcelona acogerá los días 23 y 24 de octubre el DroneArt Show, un espectáculo al aire libre que combina música clásica en directo con una exhibición de drones.
La propuesta, organizada por la plataforma Fever, consiste en una experiencia inmersiva en la que un cuarteto de cuerdas interpretará piezas clásicas bajo la luz de más de 20.000 velas, al estilo de sus populares conciertos 'Candlelight'. Durante varias canciones, una flota de drones iluminará el cielo nocturno de la capital catalana con coreografías de luz y color.
El espectáculo tendrá una duración aproximada de 65 minutos y comenzará a las 21:00 horas. Las entradas están disponibles en la aplicación y web de Fever.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
- Lo mejor de Mataró': la pastelería con mejores reseñas en Google
- La principal feria de mercados regresa a la plaza Glòries el próximo fin de semana Barcelona
- Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público
- Badalona ha prohibido el baño por contaminación en sus playas cada vez que ha llovido moderadamente este verano
- Arrancan las obras de urbanización en la Gran Via para mejorar el transporte público y el espacio peatonal
- Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre
- Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat