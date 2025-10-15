Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona acogerá un espectáculo de drones y música clásica en directo

El Parc del Fòrum de Barcelona acogerá los días 23 y 24 de octubre el DroneArt Show, un espectáculo al aire libre que combina música clásica en directo con una exhibición de drones.

La propuesta, organizada por la plataforma Fever, consiste en una experiencia inmersiva en la que un cuarteto de cuerdas interpretará piezas clásicas bajo la luz de más de 20.000 velas, al estilo de sus populares conciertos 'Candlelight'. Durante varias canciones, una flota de drones iluminará el cielo nocturno de la capital catalana con coreografías de luz y color.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 65 minutos y comenzará a las 21:00 horas. Las entradas están disponibles en la aplicación y web de Fever.

