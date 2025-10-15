Fenómeno meteorológico
IMÁGENES | Barcelona amanece cubierta por la niebla del Vallès
El temporal arrasa los cultivos del Delta de l'Ebre
Gráficos | Consulta el nivel de los pantanos catalanes
Este miércoles, 15 de octubre, Barcelona ha amanecido cubierta por la niebla procedente del Vallès, que ha descendido lentamente por las laderas de la sierra de Collserola hasta los márgenes del río Besòs.
Es la primera vez en esta temporada otoño-invierno que los barceloneses pueden contemplar este clásico fenómeno.
En las imágenes compartidas por Alfons Puertas, meteorólogo del Observatori Fabra, se aprecia cómo la boira vallesana se desplaza suavemente, formando una especie de cascada sobre la ciudad.
Se espera que, a lo largo de la mañana, la niebla se disipe con el aumento de las temperaturas.
