IMÁGENES | Barcelona amanece cubierta por la niebla del Vallès

Este miércoles, 15 de octubre, Barcelona ha amanecido cubierta por la niebla procedente del Vallès, que ha descendido lentamente por las laderas de la sierra de Collserola hasta los márgenes del río Besòs.

primera vez esta temporada otoño-invierno con la clásica niebla del Vallès que cae en Barcelona por las crestas más bajas de Collserola a orillas del río Besòs / Alfons Puertas

Es la primera vez en esta temporada otoño-invierno que los barceloneses pueden contemplar este clásico fenómeno.

En las imágenes compartidas por Alfons Puertas, meteorólogo del Observatori Fabra, se aprecia cómo la boira vallesana se desplaza suavemente, formando una especie de cascada sobre la ciudad.

Se espera que, a lo largo de la mañana, la niebla se disipe con el aumento de las temperaturas.