Futuros ejecutivos

Barcelona Global organiza la séptima edición del 'MBA Day' con participación de 660 alumnos internacionales

Luis Reyes: "Barcelona combina talento, infraestructura, calidad de vida y una posición geográfica estratégica"

Nathalie Nahai: "Confío en que Barcelona siga siendo líder como ciudad visionaria"

Séptima edición del 'MBA Day' de Barcelona Global.

Séptima edición del 'MBA Day' de Barcelona Global.

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Un total de 660 estudiantes de MBA (máster en Administración y Dirección de Empresas), de los cuales un 80% son internacionales, han participado este miércoles en la séptima edición del Barcelona MBA Day, organizado por la entidad Barcelona Global. El objetivo del evento es dar a conocer a los futuros ejecutivos de empresas globales las oportunidades profesionales y el potencial de la capital catalana.

El programa se celebra en colaboración algunas de las principales escuelas de negocios de Barcelona: IESE, ESADE, EADA, UPF Barcelona School of Management, IQS y EAE. La jornada permite a los participantes conocer el ecosistema empresarial y científico de Barcelona y motivarles a desarrollar su carrera profesional en la ciudad o convertirse en embajadores de la misma en el extranjero, ha apuntado Barcelona Global en una nota de prensa.

Durante el MBA Day, los estudiantes se han dividido en grupos y han estado visitando empresas, centros de investigación y entidades culturales y deportivas, entre ellas Accenture, Bayer, Cooltra, Damm, Futbol Club Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar, Mango, Mediapro, Palau de la Música y Vueling.

El acto de clausura se ha celebrado en el Tibidabo, con la participación de Rosa Ortiz, directora del MBA Day, y Ramon Agenjo, presidente de Barcelona Global, quien ha subrayado “el potencial económico, investigador e industrial de Barcelona” y ha puesto en valor que la capital catalana combina ambición con calidad de vida.

