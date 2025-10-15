Barcelona Global organiza la séptima edición del 'MBA Day' con participación de 660 alumnos internacionales

Un total de 660 estudiantes de MBA (máster en Administración y Dirección de Empresas), de los cuales un 80% son internacionales, han participado este miércoles en la séptima edición del Barcelona MBA Day, organizado por la entidad Barcelona Global. El objetivo del evento es dar a conocer a los futuros ejecutivos de empresas globales las oportunidades profesionales y el potencial de la capital catalana.

El programa se celebra en colaboración algunas de las principales escuelas de negocios de Barcelona: IESE, ESADE, EADA, UPF Barcelona School of Management, IQS y EAE. La jornada permite a los participantes conocer el ecosistema empresarial y científico de Barcelona y motivarles a desarrollar su carrera profesional en la ciudad o convertirse en embajadores de la misma en el extranjero, ha apuntado Barcelona Global en una nota de prensa.

Durante el MBA Day, los estudiantes se han dividido en grupos y han estado visitando empresas, centros de investigación y entidades culturales y deportivas, entre ellas Accenture, Bayer, Cooltra, Damm, Futbol Club Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Mar, Mango, Mediapro, Palau de la Música y Vueling.

El acto de clausura se ha celebrado en el Tibidabo, con la participación de Rosa Ortiz, directora del MBA Day, y Ramon Agenjo, presidente de Barcelona Global, quien ha subrayado “el potencial económico, investigador e industrial de Barcelona” y ha puesto en valor que la capital catalana combina ambición con calidad de vida.