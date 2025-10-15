Barcelona lidera la Cumbre Mundial Metropolitana para impulsar la vivienda asequible y la acción climática

Barcelona se ha convertido esta semana en el epicentro del debate metropolitano mundial con la celebración del World Metropolitan Summit (WMS) y el 10.º aniversario del Foro European Metropolitan Authorities (EMA), organizados por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Ayuntamiento de Barcelona.

El encuentro ha reunido a más de un centenar de alcaldes, representantes institucionales y organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Europea, que han debatido sobre los grandes desafíos urbanos del siglo XXI: la crisis global de la vivienda, la emergencia climática, la digitalización y la gestión sostenible del agua.

El acto central de la cumbre ha sido la firma de la Declaración Metropolitana de Barcelona, un documento conjunto en el que las metrópolis participantes se comprometen a promover una transformación urbana inclusiva y sostenible, fortalecer la gobernanza democrática, fomentando la cooperación entre instituciones y la participación ciudadana, garantizar el acceso a una vivienda asequible y de calidad, avanzar hacia la neutralidad climática mediante la innovación y la cooperación internacional y reforzar las redes metropolitanas como espacios de colaboración y aprendizaje mutuo.

La Cumbre Mundial Metropolitana ha sido inaugurada por el presidente de AMB y el alcalde de Barcelona Jaume Collboni. Durante su intervención, Collboni ha destacado que “las metrópolis son las protagonistas del siglo XXI y deben liderar la mejora de la vida urbana y la defensa de la dignidad humana”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ha subrayado que “las metrópolis son el escenario de las grandes transformaciones del futuro: garantizar la vivienda asequible, frenar la crisis climática y hacer de la digitalización una herramienta inclusiva que esté al servicio de la ciudadanía”.

Entre los participantes internacionales presentes en el acto, han destacado Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de UN-Habitat; Mustafa Bozbey, presidente de la Unión de Municipios de Mármara; Pia Imbs, presidenta de la Eurometrópoli de Estrasburgo; Issa Kassis, alcalde de Ramala; Razaque Manhique, alcalde de Maputo; y Tuija Telén, alcaldesa regional de Helsinki-Uusimaa y Oleh Volskyi, alcalde de Zhovkva y miembro de la Asociación de Aglomeraciones de Lviv, entre otros.

El World Metropolitan Summit 2025 consolida el papel de las áreas metropolitanas como actores clave en la gobernanza global, imprescindibles para construir un futuro sostenible, justo e inclusivo.

Diez años del Foro EMA: una voz metropolitana en Europa

Además, el encuentro ha servido para celebrar el 10.º aniversario del Foro EMA, creado en 2015 por el AMB como plataforma de diálogo entre las principales metrópolis europeas y las instituciones de la Unión Europea. En esta década, el EMA se ha convertido en un referente en temas de cohesión social, transición verde y digital, inclusión y vivienda.

Balmón ha recordado que “el EMA nació con la convicción de que las metrópolis necesitan tener voz propia en Europa” y ha añadido que “hay que seguir fortaleciendo esta red para consolidar el papel de las áreas metropolitanas como aliadas esenciales en la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo”.

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y, según las proyecciones, en 2035 cerca de 3.470 millones de personas residirán en áreas metropolitanas. Esta realidad refuerza la necesidad de una planificación conjunta y una gobernanza multinivel capaz de responder a los desafíos de vivienda, movilidad, energía y sostenibilidad ambiental.