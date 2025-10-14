Renfe adjudica las obras de rehabilitación del edificio y mejora de la accesibilidad en la estación de Cornellà

Renfe ha adjudicado las obras de rehabilitación del edificio y mejora de la accesibilidad en la estación de Cornellà (Baix Llobregat). La actuación cuenta con un presupuesto de más de dos millones de euros (IVA incluido) y prevé que se intervenga en el paso subterráneo, ascensores y en sumar un vestíbulo más moderno, con un espacio de atención más personalizada para los usuarios.

Estas obras forman parte del Plan de Medidas Urgentes que está desarrollando la compañía junto con la Generalitat de Catalunya, para mejorar la percepción de seguridad, el estado de trenes y estaciones, y la comunicación de la información a los usuarios. Renfe ha adjudicado a las empresas Seranco y Serveis Cornellà las obras de rehabilitación del edificio de viajeros y mejora de la accesibilidad en la estación de Cornellà de Llobregat, con un presupuesto de 2.092.064,88 euros (IVA incluido).

En un comunicado, Renfe explica que los trabajos que ejecutará la compañía para mejorar las condiciones y accesibilidad en esta estación de la línea R4 de Rodalies consisten en actuar tanto en el interior como en el exterior del edificio, incluyendo la zona de espera, pasillos, marquesinas, paso inferior y ascensores. “Estas obras beneficiarán a más de 10.510 viajeros que utilizan estas instalaciones cada día”, añade.

Principales actuaciones

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo incluyen la rehabilitación completa de la fachada, cornisa y barandilla del edificio histórico de la estación. Además, para cumplir con la normativa de accesibilidad, se construirán rampas y escaleras en el acceso principal, dotándolas de pasamanos. También se reorganizará el espacio del vestíbulo principal, con acabados renovados y zonas de atención mejoradas.

En cuanto a los andenes y paso inferior, se renovarán los ascensores existentes por otros nuevos, se instalarán tres nuevas marquesinas para mejorar el confort de los viajeros (una en el andén 1 y dos en andén 2), y se colocarán pavimentos podotáctiles —es decir, diseñados para ser detectados por el pie o el bastón guía— en el recorrido accesible del vestíbulo y paso inferior. En las instalaciones, se realizará la renovación completa de las instalaciones de baja tensión de la estación, incluyendo el acondicionamiento de las salas técnicas, nuevos cuadros eléctricos y una renovación integral de toda la iluminación de la estación, tanto en las zonas de andenes como en el paso inferior, vestíbulo y la iluminación exterior del edificio principal.

También se instalará una nueva red de saneamiento para la recogida de aguas pluviales y drenaje del paso inferior, así como una nueva línea de suministro complementario de energía mediante una segunda acometida o grupo electrógeno. Como primera fase para mejorar la accesibilidad, "en febrero de 2023 Renfe puso en servicio un acceso a la estación por la zona norte de la ciudad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, comodidad y rapidez en la movilidad de los viajeros, así como la conectividad entre los barrios de Cornellà", recuerda Renfe en un comunicado. Esta obra supuso una inversión de más de 214.000 euros (IVA incluido). Así, esta actuación, junto con las obras ya adjudicadas, harán que la estación sea totalmente accesible.

Plan de Medidas Urgentes

Esta intervención forma parte del Plan de Medidas Urgentes en el que Renfe, junto con el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Adif y Mossos d’Esquadra, trabajan para mejorar la percepción de seguridad, la información a los viajeros y el estado de trenes y estaciones, destinando más de 77 millones de euros a este objetivo entre 2025 y 2026.

Dentro de este plan, una de las 39 actuaciones incluye la mejora de la accesibilidad en estaciones gestionadas por Renfe, con un presupuesto de 11,1 millones de euros. Además de Cornellà, se actuará en Gelida y, en esta línea, ya en ejecución, están las estaciones de El Clot, Llinars del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda-La Florida. Finalmente, para mejorar el aspecto de las estaciones, el plan también incluye una actuación destinada a los pasos inferiores, con una dotación de un millón de euros. Además del paso inferior de Cornellà, entre 2025 y 2026 se actuará en otras 13 estaciones más de Rodalies de Catalunya.