Las policías locales recibirán formación para actuar contra las VTC ilegales fuera de Barcelona

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicado que las policiales locales de numerosos municipios recibirán formación para actuar contra los VTC que ofrecen servicios urbanos ilegales fuera de Barcelona. Tras reunirse con el comisario de los Mossos d'Esquadra y jefe de la Región Metropolitana Sur, Eduard Sallent, y el director general de Coordinación de las Policías Locales de la Conselleria d'Interior, Daniel Limones, Álvarez detalló que estas formaciones incluirán capitales de comarca y demarcación como Girona, Tarragona, Sitges, Mataró, Terrassa, Granollers o Reus, entre otros. El portavoz de Élite Taxi también denunció que se han detectado casos de propietarios que hacen circular "cinco o seis vehículos" con las matrículas dobladas y bajo la misma licencia de VTC.

"Las VTC se están extendiendo por todo el territorio y aquí somos 10.500 licencias, pero en una población como Sitges son 30 taxis. Y así ocurre en todas las poblaciones de la costa", ha afirmado.

Las formaciones tendrán lugar este mismo mes de octubre y noviembre, según acordó el sindicato de taxistas con el comisario Sallent y el director Limones. La previsión es que en un mes y medio las policías locales estén ya formadas y listas para "actuar de forma individual y sin avisar" con el objetivo de que las campañas sean "efectivas".

Álvarez se mostró muy satisfecho por el acuerdo, que calificó de "histórico", y recordó que hace "más de 12 años" que el sector lucha contra el intrusismo en el mundo del taxi. "Y para nosotros, ese compromiso es muy importante", ha insistido.

El portavoz de Élite resaltó que a las VTC ya se les "había terminado la barra libre" con la futura Ley del taxi, que ya se está tramitando en el Parlament. "Los taxistas del resto de Catalunya están sufriendo mucho porque el impacto de 10 VTC en una población que tiene 20 taxis es letal", ha subrayado.

Por otra parte, Álvarez ha acusado a propietarios de licencias de VTC de doblar matrículas y alquilar coches del mismo modelo con el objetivo de ofrecer servicio con "cinco o seis vehículos" bajo una misma licencia. En este sentido, ha señalado el compromiso por compartir los datos de estos vehículos y localizarlos y "castigarlos más duramente", en especial en el aeropuerto.

Persecución a los taxistas que quieren "estafar"

En un encuentro con los medios de comunicación este martes, Álvarez ha comentado que también se centrarán los esfuerzos contra los taxistas que simulan ofrecer un servicio con tarifa 3 (tarifa cerrada) cuando en realidad piden precios abusivos a turistas, especialmente a la salida de discotecas, o personas que se encuentran en la necesidad de viajar urgentemente.

Según el portavoz de Élite, el IMET ha elaborado una base de datos donde cualquier policía que detecte a un taxista con tarifa 3 pueda saber mediante la matrícula si realmente tiene un servicio contratado por aplicación o no.

Tras este acuerdo con los Mossos d'Esquadra y el responsable de las policías locales, Élite Taxi ha desconvocado las movilizaciones previstas para este martes en Mataró, con la participación de los taxistas de la ciudad y de los de la Costa Brava; y la movilización de este martes entre Cornellà de Llobregat y Castelldefels.