ERC condiciona su apoyo al presupuesto de Barcelona a crear un fondo de retorno turístico de 10 millones

ERC ya ha puesto encima de la mesa sus condiciones para apoyar la propuesta de presupuestos y ordenanzas fiscales para 2026 del gobierno de Jaume Collboni. Su intención es que el ejecutivo socialista acepte “absolutamente todas las propuestas” para darle sus votos. Así lo ha expuesto la líder de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, que condiciona la tramitación de las cuentas a propuestas como crear un fondo de retorno turístico de 10 millones de euros, incrementar más del 30% del presupuesto en vivienda y la partida destinada al catalán hasta los siete millones de euros.

Su objetivo sigue siendo firme y es la de recuperar la “identidad” de la ciudad poniendo en foco en la gestión del turismo, la vivienda y la promoción del catalán. El fondo que ERC plantea crear es para compensar los efectos del turismo en los barrios con más presión turística. Se financiaría con el incremento del recargo turístico en un euro anual hasta llegar a los 70 millones en 2029, cuando se prevé que el recargo se que se aplique ya sea el máximo de ocho euros por noche.

Actualmente, el recargo turístico de cuatro euros que aplica Barcelona ya tiene un retorno a la ciudad, por ejemplo, para financiar programas del gobierno como la climatización de las escuelas. Sin embargo, ERC quiere que se dé un paso más allá y se aproveche el incremento progresivo del recargo hasta los 8 euros en el 2029 para que todo lo que se ingrese a partir del 2026 con este aumento se destine a compensar "exclusivamente" el impacto del turismo.

Además del turismo, Alamany ha reclamado que se consoliden los proyectos ya acordados con el gobierno municipal, como la convocatoria de 100 agentes de policía, congelar las tarifas del transporte público o la ampliación del Bicing, así como reforzar las políticas de vivienda y rehabilitación y recuperar el uso social del catalán.

Vivienda y lengua

En cuanto a la vivienda, ERC planteaba aumentar un 30% el presupuesto en este ámbito, algo que reconocen que ya ha sido incorporado por el gobierno de Collboni. Los republicanos centran sus peticiones en la rehabilitación: quieren una nueva política de impulso público a la rehabilitación de viviendas, dotada con 50 millones de euros, y un fondo de regeneración urbana en el Besòs, con 13 millones.

Sobre la lengua, Alamany ha asegurado que éste debe ser, sobre todo, el mandato de recuperación del uso social del catalán. En este ámbito, ERC pide alcanzar el máximo histórico en el presupuesto con siete millones de euros, desplegar la Casa de la Creación Digital en catalán, llevar a Barcelona el festival de videojuegos SAGA o reforzar la presencia del catalán en la restauración y en el comercio.

“Optimistas” con las negociaciones

La propuesta de Collboni se someterá a tu primer trámite en una Comisión Extraordinaria de Economía este jueves por la tarde, por lo que las negociaciones de estos días son clave para que el gobierno socialista se afiance los apoyos suficientes. Alamany ha afirmado que son “optimistas” con las conversaciones con el ejecutivo, pero insiste en que hará falta que acepte todas sus propuestas.

"Frente a un gobierno que va haciendo, que no tiene proyectos y que se mueve por inercia, nosotros ponemos los proyectos y las ideas que creemos mejor conectan con la gran mayoría de los barceloneses. Y ahora le toca al gobierno decidir", ha señalado la líder republicana.